Denuncian injerencia de EU y Canadá

02 min 00 seg

Verónica Gascón

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La injerencia de sindicatos extranjeros en asuntos laborales del País es un tema de riesgo porque puede crear inestabilidad laboral, aseguró Tereso Medina, líder del sindicato "Miguel Trujillo López", que ostenta la titularidad del contrato colectivo en la planta de GM en Silao.Aseguró que todo está listo para que los trabajadores decidan legitimar o no un contrato vigente desde hace 15 años.Medina cuestionó el respaldo que han recibido los trabajadores por parte del líder sindical canadiense Jerry Dias y representantes de la AFL-CIO, la mayor central de EU."Lo veo mal, es como si fuera a Canadá o EU a hacer activismo sindical. Creo necesario una interlocución y pueda haber un acuerdo internacional porque si el T-MEC unió comercialmente a las empresas, por qué no puede haber estrategias de colaboración entre sindicatos internacionales?", dijo el líder sindical en entrevista.Advirtió que los sindicatos americanos deben escuchar voces de líderes en México para que tengan un juicio "lo más completo posible"."Nada más están escuchando dos voces, la de Arturo Alcalde (padre de la Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde) y Napoleón Gómez Urrutia."La reciente visita de Kamala Harris (vicepresidenta de EU) se dijo que era una reunión con el sector laboral del País, y eran nada más dos: Arturo Alcalde y una representante de Napoleón", advirtió.Con respecto a la consulta que se llevará a cabo en la planta de GM en Silao, afirmó que será el primer proceso donde participarán observadores del INE y de la OIT.Ayer, circuló un comunicado donde supuestamente el sindicato "Miguel Trujillo López" pedía posponer la consulta ante el incremento de contagios de Covid que pondrían en riesgo la salud de los participantes y reclamaba un alto a la injerencia de sindicatos extranjeros, pero esta información fue desmentida por el sindicato.Medina dijo que el derecho a votar de manera libre está garantizado.Detalló que en la zona de ensamble se pondrán cuatro urnas, pues ahí laboran 4 mil trabajadores."No es un tema de un contrato colectivo, o nos unimos para defender la soberanía laboral o nos peleamos para que ganen otros y esos otros no son mexicanos", comentó.