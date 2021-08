Denuncian ola de robos en sector de Cumbres

02 min 00 seg

Antonio Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Una reciente ola de asaltos y cristalazos en torno a tiendas de conveniencia encendió la alertas en los fraccionamientos Cumbres del Sol y Espacio Cumbres, al poniente de la Ciudad.De acuerdo con testimonios y reportes periodísticos, dos tiendas Oxxo y dos Seven Eleven, y sus clientes, han sido blanco de la delincuencia en las últimas semanas.Según explicaron, al menos dos delincuentes operan en las noches en las avenidas Cumbres del Sol y Cumbres Madeira asaltando las tiendas y cristaleando vehículos estacionados.Entre los hechos está lo sucedido el pasado 7 de agosto, cuando un delincuente amenazó a un empleado y lo despojó del dinero que había en la caja en el Oxxo ubicado en Cumbres del Sol y Verona."Entró como un cliente normal y me dijo malas palabras y se llevó todo el dinero... Fueron como unos mil 500 pesos", afirmó el empleado que sufrió el asalto.En el mismo cruce, empleadas de un Seven Eleven ubicado enfrente revelaron que ahí también han amagado con asaltos hasta a clientes, ya que en este lugar carecen de cámaras en el exterior."Aquí también han venido", dijo una mujer. "Quisieron asaltar, pero no se llevaron nada."Nosotros no nos damos cuenta (de los cristalazos). Es hasta que vienen los clientes y nos dicen", añadió sobre los robos a autos."Nos han pedido checar las cámaras, pero afuera no hay cámaras".A unos 500 metros, el Oxxo de Cumbres del Sol y Cumbres Madeira también ha sido asaltado, y sus clientes han sido víctimas de robos a sus vehículos, principalmente sobre Madeira, donde se carece de luz mercurial."A mí también ya me tocó, hace como dos meses, pero a varios compañeros también los han asaltado", dijo un empleado."Hay cristalazos también", confirmó, "se llevan el celular y otras cosas".Otro caso es el del 5 de agosto, cuando cámaras captaron cuando delincuentes robaron una mochila que estaba en un vehículo.