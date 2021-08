Denuncian que hay 1,680 estaciones ilegales de gas en CDMX

Diana Gante

Ofrecen gaseros sumarse a Gas Bienestar

La Unión Nacional de Industriales de la Carburación a Gas (Unicargas) acusó que por cada estación de servicio de gas LP regulada existen 20 irregulares, es decir, que de las 84 estaciones regulares que operan en la Zona Metropolitana del Valle de México, mil 680 no están operando de manera regular, es decir, sin permiso ni registro ante la CRE."Por cada estación regular, hay 20 irregulares. Estamos hablando de un porcentaje elevadísimo", dijo Enrique Medrano, miembro fundador de Unicargas."Imaginen la proporción de cómo nos han rodeado a los que estamos establecidos desde hace 10, 15, 20 años, tenemos muchísimas, y no es que estemos en contra de la competencia, estamos en contra de que ellos no cumplan con las regulaciones que a nosotros sí nos piden".Unicargas es una asociación que agrupa a las estaciones de carburación donde se cargan vehículos, y lo que se busca es combatir a las estaciones clandestinas que venden o "gaschicol".Enrique Puebla, presidente de Unicargas, dijo que los ilegales pueden venden entre 9 y 10 pesos el litro de gas LP, lo que muestra que es producto es ilícito, además de que el robo del energético implica pérdidas por 21 mil millones de pesos al año.Además, los gaseros acusaron a las grandes empresas que manejan el mercado del gas LP de ser un oligopolio que ha incrementado el precio del combustible hasta en un 46 por ciento entre diciembre de 2019 y julio de 2021, en detrimento de las familias mexicanas."Estas familias se ponen de acuerdo y determinaron subir el precio del energético que consumen 80 millones de mexicanos, lo que también disparó la inflación; por eso el tope de precios nos parece una medida adecuada", apuntó Alfredo Sánchez, vicepresidente de Unicargas.Unicargas señaló que han quedado sin margen de ganancia para operar, por lo que han tenido que empezar a despedir personal, por lo que han buscado alternativas para trabajar con el Gobierno.Ayer, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó un acuerdo con el que se busca regular a los distribuidores de gas LP, que son parte del último eslabón de la cadena, a través de un padrón para la identificación, supervisión y regulación de los mismos.Unicargas también ha propuesto al Gobierno ser parte de la empresa nueva Gas Bienestar con sus estaciones de servicio y personal capacitado.Enrique Puebla, presidente de Unicargas, dijo que cuentan con 100 instalaciones que pondrían a disposición de Gas Bienestar entre las estaciones de carburación y estaciones de servicio para carga de cilindros y tres plantas de distribución."No tienen la estructura, les vamos a ayudar con 100 estaciones, las ponemos a su disposición, reguladas, con impuestos, con personal capacitado, ponemos a su disposición personal capacitado, queremos que este proyecto tenga éxito. Ojalá nos agarren la palabra; en una semana ya tendrían 100 estaciones reguladas", dijo.Lo anterior como parte de las mesas de negociación que han sostenido con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y su titular, Ricardo Sheffield.Enrique Medrano, miembro fundador de Unicargas, acusó que las grandes empresas de gas LP son las que han generado el incremento en el precio del energético y que son las que se han cerrado al diálogo con los distribuidores y comisionistas, y que incluso ya no quieren trabajar con ellos."Nos causa extrañeza que se cerraron a notrosos y ya no quieren trabajar con nosotros (...) no han explicado nada de márgenes comerciales y cómo les ha pegado, solo se cerraron diciendo que ya no hay margen para nosotros."Ya vamos a estar regularizados pero ¿quién nos va a vender el gas? por eso nos estamos acercando con el gobierno para ofrecerle nuestra infraestructura, por eso queremos ser parte de Gas Bienestar y ser proveídos por parte de Pemex", señaló.