Denuncian vecinos que Municipio deja residuos vegetales

Antonio Martínez y Juan Carlos Rodríguez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Vecinos regios afirmaron que Servicios Públicos de Monterrey no se lleva las ramas y hojas que invaden banquetas y calles.Denunciaron que han llamado al 072 y a la Presidencia Municipal, pero los residuos permanecen en el mismo lugar por semanas.En la Colonia del Prado, vecinos señalaron que elementos de Servicios Públicos acudieron hace tres semanas a podar árboles para permitir la iluminación de la luz mercurial en la calle Henry Dunant, pero desde entonces dejaron los restos de ramas invadiendo la banqueta."Justamente hoy mi marido acaba de quitar la mitad de eso, cortándolo y metiéndolo al bote de basura, porque no vienen", dijo Patricia Carrasco, "vinieron, podaron, pero ahí se quedaron, ya no lo recogieron".Acusó que aunque han intentado hacer nuevos reportes, al intentar contactar a la dependencia no contestaron."Hablas al 072 y como que te bloquea, se corta la llamada", aseguró.La Colonia Treviño también tiene el mismo problema, en el cruce de Escobedo y Gustavo Madero, donde vecinos aseguraron que no se han llevado varias ramas."Ahorita ya no han recogido nada en más de un mes", afirmó José Luis Santiago.En otro sector de la colonia, un vecino indicó que le advirtieron que ya no realizan la recolección de este tipo de basura.Ante la falta de un programa efectivo de reciclaje, en el Municipio de Monterrey abundan los neumáticos abandonados prácticamente en todas partes.En la esquina de Vía a Tampico entre Joaquín Leal y Conchello los vecinos no tuvieron más opción que utlizar 30 llantas para "adornar" un jardín.Y en Quinta Avenida y Félix U. Gómez, en la Colonia Terminal, hay 27 llantas amontonadas en diferentes puntos.