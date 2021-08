Desaira Oposición a Sánchez Cordero

Horas antes de que sesionara la Comisión Permanente, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió en el hotel Emporio de Paseo de la Reforma a los coordinadores parlamentarios de Morena, el senado Ricardo Monreal y el diputado Ignacio Mier.Los coordinadores parlamentarios de la Oposición desairaron la cita con la funcionaria.Sánchez Cordero, con arreglo a fuentes consultadas en el Senado, apremió a sus correligionarios a amarrar la convocatoria a un periodo extraordinario para conseguir la aprobación de la ley reglamentaria que acompañará el ejercicio de revocación de mandato."Yo me encargo de la Oposición", dijo la funcionaria en un plan muy optimista.La intervención de la Secretaria, a juicio de la diputada priista Dulce María Sauri Riancho, deja ver que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le regresó las funciones que son facultades de la Secretaría de Gobernación por primera vez en lo que va de su Administración,"Recordemos que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la Secretaría de Gobernación es la que enlaza sus actividades con el Poder Legislativo", apuntó Sauri.La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, agradeció también a los legisladores de Morena y los partidos aliados por su compromiso de sacar adelante la ley sobre revocación de mandato."Agradezco a las y los legisladores de Morena, PT, PVEM y PES, en las Cámaras de Diputados y Senadores, que me hayan compartido su decisión firme de lograr a la brevedad una legislación que regule la revocación de mandato en el país", escribió en su cuenta de Twitter.Por separado, los senadores Claudia Ruiz Massieu, Dante Delgado y Miguel Ángel Mancera, la diputada Dulce María Sauri Riancho y una fuente parlamentaria del PAN aseguraron que no habían sido convocados por la Secretaria.