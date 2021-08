Desairan magistrados a Vargas

Guadalupe Irízar

Demandan a Trife no afectar impugnaciones

Hora de publicación: 19:58 hrs.

Un día después de haber sido revocado de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Magistrado José Luis Vargas fue desairado por los cinco magistrados que promovieron su remoción.El Magistrado Vargas los convocó a una reunión para las 18:00 horas de este jueves y, salvo la Magistrada Mónica Soto, el resto no respondió al llamado para revisar la situación en ese órgano jurisdiccional.La inasistencia fue confirmada por distintas fuentes judiciales e incluso el mismo Vargas confirmó el desaire en entrevista con Radio Fórmula.Informó que, al igual que los cinco magistrados que promovieron su remoción, también solicitó formalmente una reunión con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y no ha tenido respuesta."Desde ayer he estado haciendo los contactos, no he tenido la suerte. Si ya recibió a cinco, lo absolutamente justo es que también me reciba a mí y a la magistrada (Mónica) Soto", dijo.De esa manera hizo referencia a la respuesta inmediata del ministro Zaldívar a los cinco magistrados que removieron a Vargas, quienes le solicitaron un encuentro y fueron recibidos a las pocas horas.Los cinco magistrados que se reunieron hoy con Zaldívar fueron el presidente Reyes Rodríguez, así como Janine Otálora, Indalfer Infante, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.El Magistrado Vargas reiteró que está dispuesto a hablar con sus pares de su renuncia y de buscar una ruta para salir de la actual crisis del Tribunal.El presidente removido ayer, planteó lo que para él es la ruta que se debería seguir en ese órgano jurisdiccional: que los cinco magistrados reconozcan que lo ocurrido ayer con su remoción fue ilegal y que entre todos elijan a un nuevo presidente.A pregunta expresa, el Magistrado se dijo dispuesto a renunciar a su cargo si se regresara a la situación anterior a su remoción, esto es, se anulara y dejara sin efectos la sesión que lo destituyó y que considera ilegal."Yo renuncio y/o podría renunciar a partir de ver que existe esa voluntad y podríamos entrar, analizar, insisto, quién puede o quién tiene mejores cualidades que un servidor para presidir el tribunal, ella o él", manifestó.Esta postura, en los hechos, plantearía abrir una posibilidad de una tercera opción en la presidencia.A pesar del desaire de esta tarde, el Magistrado Vargas, considera que sigue en funciones de presidente del Tribunal e incluso dijo que piensa convocar a la sesión pública de la Sala Superior el próximo miércoles.Representantes de PRD, PAN y Morena recordaron a los magistrados electorales que tienen plazos para resolver impugnaciones del proceso electoral pasado, por lo que confiaron que su crisis interna no afecte la resolución de éstas.El representante ante el INE del PRD, Ángel Ávila, aseguró que su partido respeta la decisión de la mayoría de los magistrados, pero los llamó a resolver sus diferencias pronto."Hago un llamado a que sigan trabajando, tienen plazos perentorios, no veo por qué frenar la resolución de casos cuando cinco magistrados le dan estabilidad del Tribunal, por lo que deben atender los casos conforme a derecho."Sin embargo, más que la celeridad, nos interesa que resuelvan con imparcialidad, con profesionalismo, que se metan al estudio de los casos", indicó.Recordó que las impugnaciones del proceso podrían aumentar, porque después del 20 de agosto el INE definirá a los diputados plurinominales, y se presentarán recursos, que, confió, sean atendidos antes del 1 de septiembre.También el triunfo de varias gubernaturas están impugnados.Por su parte, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, aseguró que urge clarificar quién es el presidente, pues eso también podría repercutir en quién llama a las sesiones de la Sala Superior, y su validez."Tienen asuntos pendientes que deliberar y calificar, son miles de impugnaciones de toda la elección, porque no sólo les llega lo federal, sino también lo local."Se debe actuar con cordura, porque no puede quedarse el sistema electoral sin justicia. Deberán actuar a la altura de las circunstancias, y entender que es una mayoría que ha tomado esa determinación (cambiar la presidencia)", indicó.Mientras que el líder de Morena, Mario Delgado, también llamó a los magistrados a no desatender los recursos que tienen en estudio por atender una crisis interna."Es lamentable que se le dé prioridad a los conflictos internos cuando, pues, tienen muchos asuntos por resolver, producto de las impugnaciones del proceso electoral del 6 de junio."Entonces, lo que necesitamos, en estos momentos, es certeza de las autoridades electorales para que se resuelvan estos asuntos", indicó en su visita por Sinaloa.Dijo coincidir con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una reforma electoral, ante la descomposición de los organismos electorales."Es necesaria una reforma electoral para renovar estos organismos para que estén a la altura del momento que está viviendo nuestro País", indicó.Con información de Érika Hernández