Desalojan a paseantes en Presa La Boca

01 min 30 seg

José Villasáez

Hora de publicación: 10:33 hrs.

Ante el repunte de la pandemia por el Covid-19, decenas de paseantes fueron ayer desalojados del área recreativa en tierra de la Presa La Boca, en Santiago.En el paseo sólo se permitió gente en los restaurantes y embarcaciones, con aforos limitados.Durante la mañana y mediodía, policías municipales exhortaron a los visitantes a abandonar el área que suele ser usada como estacionamiento y de convivencia.La medida tomó por sorpresa a varios de los paseantes, quienes sin embargo lo tomaron con calma."Les pedimos que por favor abandonen esta área, no está permitido estar aquí hasta nuevo aviso", le dijo un oficial a una familia."Pero pueden visitar los restaurantes o subir a las embarcaciones, con las medidas sanitarias correspondientes".Durante la mañana y mediodía fueron decenas de visitantes los que fueron desalojados del área recreativa en tierra.Los policías señalaron que esperaban tener mucho más trabajo durante la tarde."Esta zona la usan mucho para venir a tomar cerveza, y como el ingreso a la presa no está cerrado porque se puede ir a los restaurantes, pues se va avenir mucha gente en la tarde, pero igual, no se les va a permitir la estadía".A diferencia del área en tierra, el vaso de la presa lució con mucha actividad, con catamaranes y lanchas, y con personas practicando canotaje y esquí acuático.Hasta el mediodía los restaurantes lucían semi vacíos, esperando los propietarios y trabajadores tener un mayor aforo durante el resto del día.