Desaparecen filas en módulos de vacunación

00 min 30 seg

Antonio Martínez y Leonardo González

Hora de publicación: 09:54 hrs.

Continúa la jornada de vacunación para personas de 40 a 49 años en los módulos de Monterrey.Tras haber aplicado más de 4 mil vacunas esta mañana, en el módulo de la Explanada de los Héroes la fila prácticamente se extinguió.Alrededor de las 13:00 horas quienes llegaban a vacunarse tardaban menos de 15 minutos.En los tres módulos se habían aplicado 12 mil 500 vacunas hasta el mediodía de hoy a personas de 40 años y mayores."No esperaba que fuera tan rápido, tarde unos 10 minutos, de volada", dijo Alberto Moreno, quien salió a las 12:25 horas.Por la mañana, la fila inició en el módulo de la Macroplaza, ubicado frente al Palacio de Gobierno, y terminaba cerca de la Estación Zaragoza, con personas formadas desde antes de las 7:00 horas.Los adultos que asistieron reportaron confusión al inicio de la fila, denunciando que esto provocó que varias personas se metieron pese a haber llegado después."El verdadero caos está allá arriba allá en la (Fuente) de Neptuno, porque nada más hay un solo policía para todos y, pobrecito, le están dando batería entre todos", señaló Cuauhtémoc Arzola, de la Colonia Valle de Santa Lucía."Delante de nosotros se metieron como 300 personas", aseguró, "está mucho el desorden".Las personas demandaron mayor vigilancia en la fila, principalmente en el "caracoleo" formado alrededor de la Fuente de Neptuno, donde inicia la fila, ya que no se respeta el distanciamiento social y hay personas que no reconocen el inicio."No tienen orden, nos hicieron formar por un lado, y metieron otras por otra", dijo Sonia López, de la Colonia Independencia.La fila avanzó durante la mañana de manera fluida, con reportes de alrededor de poco más de una hora para llegar al módulo."Al principio estaba todo revuelto", expresó Lupita Carmona, otra vecina de la Ciudad, "creo que hay gente atrás que llegó más temprano".Las personas son vacunadas con AstraZeneca, y fueron citadas por apellido.En el Estadio Borregos del Tec la jornada inició ágil.Quienes llegaron antes de la apertura a las 8:00 horas dijeron que tardaron alrededor de una hora en salir ya vacunados."Llegue y estuvo muy rápido, la verdad esperaba más gente, a ver como se pone al rato", dijo Mario Castro, de la colonia Nuevo Repueblo.Para las 9:00 horas había cientos de personas en la fila, que se extendía por las calles García Roel y Junco de la Vega, además pasaba por dos estacionamientos del Tec de Monterrey en los que caben unas 500 personas.En este momento sólo se aplican segundas dosis de AstraZeneca y se sacó de la fila a quienes buscaban la primera dosis o tienen aplicada la Sinovac.Aunque por la mañana se reportaron filas en el módulo de la Facultad de Medicina, desde las 11:00 horas el proceso era rápido para quienes llegaban a la vacunación.En promedio se tardaban entre 30 y 40 minutos, dijeron guardias y personas recién vacunadas."Los madrugadores si tuvieron que esperar más, se formó fila pero no como otros días, ahorita ya no hay casi fila", platicó uno de los guardias de la UANL, quienes ayudan en la organización.En la fila de acceso solo hubo flujo constante de unas 20 personas y el retraso para entrar se da por la toma de temperatura y aplicación de gel en el ingreso.as.