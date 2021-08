Desarrollan prótesis de mano casi real ¡y barata!

02 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las prótesis de extremidades como las manos han existido durante mucho tiempo, pero las que se comportan y lucen como si fueran reales todavía son un trabajo que está en proceso.Pero un grupo de la Shanghai Jiao Tong University, en China, acaba de presentar lo que parece ser un avance significativo: una prótesis de mano asequible que no sólo responde como una real a las señales del cerebro del usuario, sino que también es capaz de regresar esas señales al cerebro de lo que está tocando y haciendo, destacó The Economist.Al describir su invención en Nature Biomedical Engineering, Gu Guoying y sus colegas destacaron que los dedos están hechos de tubos rígidos conectados por articulaciones blandas, que a su vez se conectan a una palma de plástico impresa en 3D.A diferencia de los modelos actuales, que funcionan con energía eléctrica, la prótesis de Gu funciona de forma neumática mediante una bomba que se coloca en una bolsa cangurera, y las líneas de conexión pasan por debajo de la ropa del usuario junto con los cables de comunicación. Esto reduce su peso por debajo de los 300 gramos, la mitad de algunos modelos actuales.La mano usa algoritmos de procesamiento de señales similares a otras prótesis del mercado, pero el gran avance es que no requiere cirugía invasiva o implantes electrónicos en el miembro residual para comunicarse con el cerebro del usuario.Gu y sus colegas compararon la eficacia de su invención con la de los modelos existentes usando pruebas tomadas de la investigación sobre accidentes cerebrovasculares y lesiones de la médula espinal. Éstos incluían escribir, agarrar y levantar objetos, llevar comida a la boca y apilar dibujantes.Descubrieron que normalmente funcionaba mejor, especialmente para tareas delicadas como manipular objetos frágiles, acariciar a un gato y estrechar la mano.La otra ventaja del invento es que es barato. Sus componentes cuestan alrededor de 500 dólares.