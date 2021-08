Descarta Congreso analizar veto contra Ley del Isssteleón

Miriam García

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Luego de revisar jurídicamente el caso y determinar que quien estaría actuando contra un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Gobernador Jaime Rodríguez al vetar las reformas a la Ley del Isssteleón, el Congreso local descartó la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario para atender las observaciones, dijo ayer Luis Susarrey.El Diputado local panista y presidente de la Comisión de Economía agregó que el Congreso ya cumplió con la sentencia de la Corte al reformar la Ley para darle a las parejas de las trabajadoras del Estado los beneficios que reciben las cónyuges de los empleados varones."Nosotros ya cumplimos", afirmó Susarrey, "... al vetar, al devolver la reforma, es el Ejecutivo quien no cumple con el mandato de la Corte, porque veta pese a la sentencia."...Nosotros no vemos la necesidad de convocar a un extraordinario para resolver algo que ya resolvimos y no hay una nueva orden expresa, porque la orden de la Corte ya la cumplí, así que para ver este asunto está descartado un extraordinario".El 20 de mayo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 247/2020 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte invalidó disposiciones de la Ley aprobada por el Congreso local el 14 de julio del 2020.Las reformas a la Ley del Isssteleón fueron aprobadas el 19 de julio, ante la sentencia de la Corte, que ordenó a los Diputados realizar modificaciones en un plazo de 90 días, que vence el 23 de agosto.Es prácticamente un hecho, agregó Susarrey, que la CNDH interponga un recurso al vencer el plazo para que la sentencia del máximo órgano de justicia se concretara.