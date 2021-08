Descarta reforma fiscal próximo titular de Hacienda

03 min 00 seg

Claudia Salazar

Hora de publicación: 18:04 hrs.

Rogelio Ramírez de la O, próximo Secretario de Hacienda, descartó ante diputados federal que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenga considerado impulsar una reforma fiscal.Reunido con diputados de la Comisión de Hacienda, el funcionario que se prevé esta tarde sea confirmado para encabezar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que continuará con la política de no aumentar impuestos y, en contraste, continuar con el combate a la evasión y elusión fiscal."El Presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos o de crear nuevos impuestos. Estamos convencidos de que tenemos margen para dar esta certidumbre y, al mismo tiempo, acomodar las necesidades de gasto, siempre con un criterio de austeridad."Me gustaría ser sumamente claro en materia de no creación de impuestos y no incrementar impuestos, la Secretaría trabajará para promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales en favor de la mayoría, sin esconder impuestos mediante sistemas complejos y poco transparentes."La transformación tributaria está centrada en la simplificación, pues los contribuyentes pequeños y medianos no pueden cumplir con sus obligaciones con el sistema tributario complejo y costoso que tenemos actualmente. Esto no sólo limita las posibilidades de cumplimiento de los contribuyentes actuales, sino que también establece barreras de entrada a nuevos contribuyentes y trabajadores formales esta transformación permitirá fortalecer a las empresas en proceso de recuperación e incrementar el empleo", planteó.El próximo Secretario de Hacienda adelantó que en el Presupuesto 2022, que entregará el 8 de septiembre, planteará un plan para la eficiencia fiscal, que no considera aumento de impuestos ni la creación de nuevos."El paquete económico también ofrece oportunidad de realizar ajustes en el marco tributario del país, qué es necesario para simplificar y facilitar el pago de impuestos y seguir combatiendo la evasión", dijo.Ante los legisladores federales, Ramírez de la O ofreció una nueva etapa de diálogo con los diputados y sobre su actuación planteó un manejo fiscal sano que contribuya a mantener controlada la deuda pública como proporción del PIB y a mantener la estabilidad y las finanzas públicas equilibradas.Reconoció por otro lado la intención del Gobierno federal para generar una reforma en pensiones en el mediano plazo, además manifestó su solidaridad con las víctimas de la pandemia y expresó respeto al personal de salud que contribuye al control de la epidemia y la atención a los afectados.En esta tema dijo que la pandemia tuvo consecuencias económicas globales y que en México en el PIB disminuyó 8.3% en 2020, de acuerdo al INEGI por lo que el gobierno, para enfrentar la coyuntura, usó recursos para absorber el costo de la pandemia en el sector salud sin forzar el endeudamiento ni aumentar impuestos.Ramírez de la O confió en una recuperación económica del País en casi todos los sectores económicos y previó un crecimiento económico del 6 por ciento para 2021."El sector externo, con la recuperación del comercio mundial y en particular por el dinamismo de la economía norteamericana, ha logrado recuperar los niveles prepandemia."El valor de las exportaciones mexicanas de mercancías llegó a 107 por ciento del nivel de febrero de 2020. El ritmo de recuperación ha contribuido a que la Secretaría de Hacienda estime un crecimiento del PIB de México para el 2021 del 6 por ciento en términos reales", expuso.