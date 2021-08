Descarta Samuel a De la O en Salud

El Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, confirmó hoy que no dará continuidad al actual Secretario de Salud, Manuel de la O, para que siga en el cargo."Por lo pronto, no", dijo a pregunta expresa."Lo que sí les puedo decir es que vamos a poner a los mejores en esas áreas porque Nuevo León requiere el mejor talento, tomando las mejores decisiones".García evitó hacer un pronunciamiento específico sobre el manejo de la pandemia durante la actual Administración, y señaló que todos los días revisa la información para implementar medidas tras asumir el cargo, el 4 de octubre.Expuso que le preocupa el tema del regreso a clases presenciales, el alto nivel de ocupación hospitalaria, y el posible rezago en el proceso de vacunación a maestros."Hoy estamos armando un documento dirigido a la SEP de que no entendemos por qué se etiqueta solamente para tres Estados vacunas para maestros, y no se incluye Nuevo León", dijo."Pero hoy que no estoy en funciones, todo lo que hago con mi equipo es como un simple auxiliar, coadyuvando para que lleguen más vacunas, el 4 de octubre, cuando estemos formalmente en funciones, no habrá excusas".