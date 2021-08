Descarta SE usar Mecanismo Laboral en casos previos a T-MEC

03 min 30 seg

Frida Andrade

Hora de publicación: 10:56 hrs.

Las herramientas que otorga el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, no serán usadas para casos o hechos que ocurrieron antes de su entrada en vigor, que fue el 1 de julio de 2020, aclaró Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía (SE), en conferencia de prensa."Es fundamental recalcar que es bien importante dejar en claro que hay temas que fueron o que estuvieron puestos en la mesa antes de la entrada en vigor del T-MEC y que por ningún motivo el País puede permitir que se abra la puerta a que cualquier tema que haya sido antes de la entrada en vigor del T-MEC pueda ser puesto en la mesa para un mecanismo de seguimiento con lo que está probado en el T-MEC", detalló Clouthier.Por ello, para la SE no existió ninguna denegación de derecho de los trabajadores de la planta Tridonex en el sentido de lo previsto por el T-MEC, pues los hechos ocurrieron antes de que se pusiera en marcha este pacto comercial, refirió Luz María de la Mora, subsecretaria de comercio exterior en Economía."El 9 de junio llegamos a la conclusión de que la solicitud que se hizo, la investigación, conforme a lo que está dispuesto en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, es decir, el Anexo 31-A del T-MEC, nos llevó a la conclusión de la inexistencia de una denegación de derechos, puesto que la solicitud se refería a hechos que ocurrieron previo a la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el 1 de julio de 2020."Entonces las investigaciones que son pertinentes en el marco de este Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida son aquellas que se dan posterior a la fecha de entrada en vigor del Tratado", explicó De la Mora.De tal forma que para el Gobierno mexicano el caso de Tridonex llegó a su fin en el momento en que dio respuesta a su contraparte estadounidense."El caso de Tridonex se concluyó en el momento en que el Gobierno de México le contestó al Gobierno de Estados Unidos que nosotros no veíamos ninguna denegación de beneficios en esa empresa a partir del primero de julio de 2020", afirmó la subsecretaria.Por lo que el acuerdo que anunció ayer la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) fue parte de un diálogo que tuvo con la empresa, el cual no se puede considerar como parte del proceso bajo el T-MEC, ya que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida se lleva a cabo a nivel de Estados, destacó De la Mora.Asimismo, Clouthier comentó que el País no requiere que le dicten qué tareas debe hacer en materia laboral, pues ya está comprometido y las desarrolla."México no necesita que le digan, en el buen sentido, qué hacer. México está comprometido a cumplir con las leyes y con los acuerdos que tiene en materia laboral, la Secretaria Alcalde (titular de la STPS) ha hecho un extraordinario trabajo con todo su equipo en el seguimiento puntual para que se llevan a cabo las cosas de la manera adecuada", concluyó.Por otro lado, Clouthier señaló que la economía de México podría crecer por debajo de un 6.3 por ciento durante este año afectada por la tercera ola de Covid-19 que azota al País, aunque aclaró que la expansión del PIB sería mayor a 5.5 por ciento.El pasado 27 de julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su previsión de crecimiento para la economía mexicana en 2021 desde el 5 por ciento de abril al 6.3 por ciento actual, ya que se beneficiaría de las mejores perspectivas económicas de Estados Unidos.Con información de Reuters