Descarta SEP, ahora, carta responsiva para retorno a clases

Iris Velázquez y Martha Martínez

Y pide Delgado no politizar regreso a clases

Hora de publicación: 15:42 hrs.

Tras la polémica que generó la solicitud de una carta compromiso firmada por los padres de familia para asumir la corresponsabilidad de enviar a sus hijos a la escuela, ahora la Secretaría de Educación Pública (SEP) la descartó como requisito para volver a las aulas.A través de su oficina de Comunicación Social, la dependencia aseveró que la carta que se incluyó como una de las diez acciones para el regreso seguro, y que fue anunciada por la titular de la SEP, Delfina Gómez el pasado 12 de agosto en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no será obligatoria.El encargado de dicha área de la Secretaría, Juan Ramón Flores, indicó que en la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), a la que asistieron Secretarios de Educación estatales, se presentó como un documento de trabajo el pasado viernes."En Conaedu se decidió que no era necesario", aseveró el directivo.Con ello afirmó que, tras ser analizada, no se incluirá como parte del protocolo de regreso a clases.La decisión se da a conocer luego de diversas críticas ciudadanas y de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador demeritara esta medida en su conferencia mañanera del 17 de agosto pasado."Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal. Entonces, ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta?, pues no, fue una decisión abajo", dijo López Obrador ayer."Si me hubiesen consultado hubiese dicho 'no', somos libres, prohibido prohibir. Pero todavía tenemos que ir limpiando el Gobierno de estas concepciones burocráticas, autoritarias", agregó.La carta responsiva formaba parte del protocolo sanitario de diez acciones para el regreso seguro a clases presenciales firmado por la SEP, previsto para el próximo 30 de agosto.En el último punto se leía: "los alumnos deberán llevar a la escuela la carta compromiso de corresponsabilidad con las formas de contacto de SEP y la línea de #ApoyoSocioemocional: 800-288-6688 y 800-734-7376".El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, demandó no politizar el regreso a clases presenciales acordado por las autoridades educativas para el próximo 30 de agosto.Desde Nayarit, adonde viajó para acudir a la sesión de apertura de la nueva Legislatura local, consideró necesario un regreso paulatino a la normalidad tras más de año y medio de aislamiento social a causa de la pandemia por Covid-19.Delgado señaló que quienes tienen hijos saben del impacto que el encierro ha ocasionado en ellos, y aseguró que el Gobierno federal está tomando las precauciones necesarias para un regreso a clases presenciales en orden y con seguridad."Tenemos que regresar poco a poco a la normalidad, ha sido muy dura la pandemia y quienes tenemos hijos sabemos el impacto que ha tenido el encierro en los niños y en las niñas. Entonces, el Gobierno está tomando las precauciones necesarias para que se regrese con mucho orden y mucha seguridad", dijo.El líder morenista llamó a no politizar el regreso a las aulas y, por el contrario, pidió hacer un esfuerzo para retornar a la normalidad ante el esfuerzo del Gobierno federal por vacunar a la mayoría de la población, el cual calificó de extraordinario."Tratar de lucrar con los efectos de la pandemia es algo indebido, creo que todos debemos hacer el esfuerzo por regresar a la normalidad, hay un esfuerzo extraordinario del Gobierno de vacunar a la mayoría de la población, somos el País de Latinoamérica con mayor número de vacunas, y ahí vamos", aseguró.