Descartan cerrar escuelas aunque haya contagios

Autoridades educativas de la Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Coahuila y Yucatán coincidieron en que, ante un caso de contagio en el regreso a clases presenciales, no cerrarían las escuelas, sino que aislarían a los casos positivos o mandarían a algunos de los alumnos de ese grupo a clases remotas.El Secretario de Educación de Michoacán, Héctor Ayala, explicó que ante una sospecha se procederá a aislar a estudiantes y sus contactos, se les aplicará una prueba y sólo se suspenderán las clases presenciales en el grupo."Nosotros no cerraremos la escuela completa. Sólo los días de observación que recomienda la Secretaría de Salud y las pruebas a alumnos en específico", expuso.En Coahuila, Entidad donde el pasado lunes arrancaron las clases presenciales, Roberto Bernal, titular de la Secretaría de Salud, explicó que los eventuales brotes serán reportados por directivos del plantel a funcionarios de las jurisdicciones sanitarias, pero sin cerrar escuelas."Si se contagia un alumno se cierra sólo ese salón", indicó.En la CDMX, el fin de semana pasado, la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López, informó que, ante casos confirmados, la estrategia no será cerrar escuelas, sino intervenciones selectivas a las áreas afectadas, es decir, decisiones por salones.El Secretario de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez, dio a conocer que sólo en caso de un brote masivo se consideraría el cierre del plantel."Si hay un caso en un salón escolar, eso no significa que se cierre toda la escuela, se hará a través de los epidemiólogos y de las brigadas análisis de caso y en su momento análisis de brote y se pondrá a consideración de las autoridades sanitarias si se cierra o no el salón de clases", señaló el funcionario.El Gobierno de Yucatán publicó su "Protocolo estatal para el regreso seguro a clases", en el que estipula que ante un caso sospechoso o confirmado de Covid-19 en escuelas no será necesario el cierre del plantel.En el documento de 63 páginas, se establecen los lineamientos para actuar ante esta situación. Se especifica que ante sospecha con base en signos o síntomas de coronavirus, el alumno deberá ser "separado discretamente del grupo" y se les resguardará en un área de estancia temporal dispuesta para casos dentro de la escuela o centro educativo.Por otro lado, el Colegio de Pediatría de San Luis Potosí incluso consideró que si no hay casos secundarios en el salón, no es necesario que el grupo retorne a clases remotas.En el documento "Postura y recomendaciones del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí para el Regreso a Clases en el ciclo escolar 2021-2022" enlista siete puntos en caso de brotes de casos en planteles.Entre éstos, determinar cuántos integrantes de la familia tienen síntomas, definir el inicio de síntomas en el alumno y su núcleo familiar, preguntar si realizaron viajes o reuniones en los cinco días previos al inicio de síntomas, vigilar al resto de los alumnos del salón y al personal docente; determinar con el profesor del salón si en algún momento de los tres días previos al inicio de síntomas se rompió la distancia, uso de cubrebocas y/o ventilación."Mientras no se detecte un caso secundario en el salón no habría porque cerrar el salón. Si se presenta un caso secundario en dicho salón, se recomienda el aislamiento de todo el salón por 15 días", explicó el consejo en San Luis Potosí.