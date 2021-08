Descartan responsiva en Tamaulipas para regreso a clases

Benito López

Hora de publicación: 14:54 hrs.

De manera voluntaria y sin que padres de familia firmen de manera obligatoria la carta responsiva, a partir del próximo 30 de agosto alrededor de 24 mil alumnos del nivel básico de 482 escuelas de 19 municipios de la fase II por la pandemia del coronavirus regresará a las clases presenciales en Tamaulipas.El modelo de la vuelta a las aulas en Tamaulipas, fue presentado hoy, incluye además el retorno de mil 499 maestros, de una plantilla de más de 50 mil a nivel estatal.Los 23 mil 963 alumnos que regresan representan el 3.5 por ciento de la matrícula estatal, mientras que los mil 499 maestros, el 4.4 por ciento de la plantilla."Y si bien es cierto que se dio a conocer a nivel nacional que los padres de familia tenían que firmar un documento para poder permitir que sus hijos ingresen, no sé, en otro lado, pero Tamaulipas eso no es un requisito, no tendrán que firmar absolutamente nada, es totalmente voluntario", indicó en conferencia el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.No obstante, las clases presenciales se suspenderán en cuanto se registre un caso de Covid-19 en los planteles y reanudarán al día de que se presentó el contagio.Por su parte, el Secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, dijo que existe confusión en cuanto a la carta responsiva de los padres de familia con el consentimiento de enviar a los hijos a clases por el temor al coronavirus, ya que se pensó que servirá para desligar a las autoridades de responsabilidades, en cuanto a posibles contagios de los menores."Es una carta de corresponsabilidad. En donde el padre de familia firma de enterado que conoce los protocolos de seguridad en las escuelas donde va a asistir su hijo, y que precisamente que no vayan a mandar a su hijo infectado a una escuela a sabiendas, ese es el contenido de la carta de corresponsabilidad", subrayó.Gómez explicó que en el caso de Tamaulipas ante el regreso de alumnos y maestros a los salones se cuenta con tres filtros, uno en el hogar con los padres de familia y dos en las escuelas.Las jornadas escolares, dijeron, serán de tres horas de lunes a viernes, en grupos reducidos, sin cooperativas abiertas, ni eventos como los honores cívicos o actividades sociales o deportivas.A su vez la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, dijo que cada plantel deberá contar con el distintivo de "escuelas segura", que consiste en un compromiso de padres de familia, directivos, maestros y autoridades de integrar un comité."Y de ahí son varios puntos: abastecimiento de agua, limpieza de tinacos, cisternas, baños en buenas condiciones, limpieza y desinfección periódica, equipo de protección personal obligatorio, filtros sanitarios, higiene personal, lavado de manos frecuentes, sana distancia y en los salones deben estar separados", señaló.Molina explicó que en el aula los bancos de los alumnos van a estar separados para la sana distancia."Se van a suspender las ceremonias, no habrán homenajes, no habrán festividades, se van a suspender las reuniones, se van a suspender los recreos. Si cumplen con todo esto que estoy diciendo, la escuela se hace acreedora de un distintivo de escuela segura", expresó.De acuerdo al modelo de regreso a clases, pueden hacerlo un total de 19 municipios que están en fase II para efectos de la pandemia.Entre los municipios palomeados están: Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Guerrero, Díaz Ordaz, Hidalgo, Jiménez, Mainero, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, San Carlos, San Nicolás y Villagrán.Quedan pendiente de volver a las aulas, un total de 24 municipios, entre ellos los de mayor población, como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico, Madero y Altamira, que están en semáforo epidemiológico rojo o naranja.Para el regreso seguro a las aulas de Tamaulipas, se ha dispuesto de una bolsa de 150 millones de pesos, a fin de dotar de uniformes, útiles y resanar los daños de las escuelas vandalizadas.