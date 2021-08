Descartan unidades para LGBT+ por austeridad

01 min 30 seg

Selene Velasco

Hora de publicación: 14:11 hrs.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que se vayan a crear áreas especializadas en las alcaldías para la atención de la población LGBT+, debido a que va en contra de la austeridad.Mientras en el Congreso local tiene pendiente la discusión y en su caso aprobación de la Ley para el Reconocimiento y la atención de las Personas LGBTTTI, que Sheinbaum devolvió con observaciones, la Mandataria dijo estar totalmente de acuerdo con los derechos de la población, pero no con aumentar la burocracia.Destacó como medida de atención la clínica para personas trans en construcción."¿Cuál es la diferencia que nosotros encontramos? Se crean estructuras en las alcaldías", dijo Sheinbaum."Se crean unidades especializadas en cada una de las alcaldías y ahí lo que nosotros decimos es que eso va en contra de la ley de austeridad republicana. No se necesitan crear más estructuras de Gobierno para poder atender los derechos, es mejor que los recursos se den directamente a los programas", indicó.La Jefa de Gobierno adelantó que el área dedicada en especial a la atención de la población LGBT+ ahora quedará a cargo de la Secretaría de Gobierno, como parte del área defensa de derechos humanos.En sus observaciones enviadas al Congreso, Sheinbaum recomendó corregir disposiciones en beneficio a la comunidad LGBT+ debido a que dijo, implica preferencias para dicho grupo, que podrían ser discriminatorias para el resto de la población y señaló que conlleva a aumentar la burocracia, lo que representa un reto financiero, económico y operativo no previsto.