Desdeña AMLO a Coneval; tiene 'otros datos' de pobreza

02 min 00 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 09:42 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no acepta el indicador del aumento en la pobreza, dado a conocer por el Coneval, pues él tiene su propia manera de medir los datos."No acepto el resultado de esa encuesta(...) yo tengo por ejemplo mi manera de medir, ahora sí que tengo otro dato, veo los datos macroeconómicos. Hasta les podría presumir sobre resultados", afirmó en conferencia mañanera desde Los Cabos, Baja California."Tengo otros datos y creo que la gente está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante".No obstante, indicó que la economía se vio afectada por la crisis sanitaria derivada del Covid-19."Bueno, pues es producto de la crisis sanitaria y de la crisis económica que le afectó mucho a ciertos sectores", enfatizó."Afectó en general, la economía del año pasado se cayó 8.5 por ciento, ¿saben desde cuando no sucedía eso? Desde 1930, del siglo pasado, casi 100 años que no se veía o se parecía una crisis así".Reiteró que la economía se está recuperando en la mayoría de los sectores."Afortunadamente ya estamos en recuperación, ya está recuperándose la aviación, el turismo, el comercio, la industria, hay una recuperación extraordinaria, excepcional, al grado de que ya los pronósticos de crecimiento para este año van más allá del 6 por ciento", apuntó.En lo que va de este Gobierno federal, tres millones 800 mil mexicanos pasaron a ser pobres; de ese universo, 55 por ciento pasó a ser extremadamente pobre, según informe de medición de pobreza en el País presentado ayer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).El total de mexicanos en pobreza extrema, según la medición, fue de 10 millones 800 mil mexicanos en 2020, un crecimiento del 24 por ciento.