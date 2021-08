Desdeña paridad cúpula legislativa

Claudia Salazar

Premio de consolación

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La nueva Legislatura de la Cámara de Diputados se encamina a incumplir con la norma de paridad de género en sus órganos de Gobierno.Las siete bancadas que formarán la próxima Legislatura, la 65, han definido quiénes serán sus coordinadores parlamentarios: todos serán varones y no se consideró a ninguna mujer.Por tanto, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la nueva legislatura será presidida por un hombre y sus integrantes también lo serán.Aunado a ello, las dos principales fuerzas han propuesto también a dos hombres para presidir la Mesa Directiva. Morena eligió a Sergio Gutiérrez Luna y el PAN considera a Santiago Creel. El PRI no ha definido si optará por una mujer para una de las vicepresidencias.Ante ello, sin que aún se defina qué fuerza presidirá la Cámara en el primer año, todo apunta a que también será un hombre.La paridad en órganos de gobierno no podrá cumplirse, a pesar de que para la siguiente legislatura habrá aumentado: 248 mujeres, de 500 integrantes de la Cámara, casi el 50 por ciento.La aún diputada Lorena Villavicencio (Morena) consideró que su partido debió poner el ejemplo en cumplir con la reforma de paridad y ayudar a luchar contra el "Club de Toby" en San Lázaro."Morena debe acreditar su compromiso con las mujeres y que se respete la paridad, impulsando a una mujer en la presidencia de la Mesa Directiva y acabar con el 'Club de Toby'. Estamos ante un retroceso, una violación de la Constitución."Exigimos paridad total en la Cámara de Diputadas", expresó la legisladora, integrante del grupo de diputadas "Rebeldes con Causa".La actual coordinadora del PRD, Verónica Juárez, alertó que sin paridad en los órganos de Gobierno se pone en falta a la Cámara de Diputados por parte de los propios grupos parlamentarios.Planteó que la nueva fracción del PRD debe dar muestras de querer cumplir con la regla de paridad."Es decir, tenemos que ser congruentes desde el principio, tenemos que ser congruentes con lo que hemos venido diciendo y también con lo que hemos aprobado en el Congreso de la Unión", señaló.Juárez recordó que en la 64 Legislatura se alcanzó el mayor número de mujeres, con 242 y en la siguiente serán 248 diputadas, por lo que casi se logró la paridad al 50 por ciento."Eso me parece algo trascendente, algo con lo que el partido finalmente ha estado siempre peleando, defendiendo y luchando", sentenció.El grupo "Rebeldes con Causa" exige a los partidos políticos a que construyan los acuerdos políticos para que cada bancada garantice una representación paritaria ante la Jucopo, con una diputada y un diputado que desempeñen los cargos de coordinadores y vicecoordinadores, en igualdad de condiciones y con voz y voto propios.También piden que se postulen mujeres diputadas con amplia capacidad, experiencia y consenso para presidir e integrar la Mesa Directiva."Rebeldes con Causa" está integrado por Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD; la priista Mariana Rodríguez Mier y Terán, vicepresidenta de la Cámara de Diputados; la panista Laura Rojas, ex presidenta de la Cámara; Martha Tagle, de MC; y Lorena Villavicencio, de Morena.La reforma constitucional sobre paridad de género establece que deben ser para las mujeres la mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), y en los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y organismos autónomos.Ello se conoce como "paridad transversal" y tiene el fin de generar un avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al poder político.Con esta reforma de paridad, en la Jucopo al menos tres mujeres deberían ser coordinadoras parlamentarias.Para saldar la omisión en las coordinaciones, los partidos políticos están considerando la elección de vicecoordinadoras, figura que no da voz y voto en las decisiones de la Cámara.Tampoco tienen decisión en asuntos administrativos de sus bancadas, como sucede con los coordinadores.En la Jucopo, la vicecoordinación sirve para representar a la coordinación en caso de ausencia, pero no tiene valor jurídico propio.A la fecha, la fracción de Movimiento Ciudadano eligió a Mirza Flores como vicecoordinadora, y la del PRD a Elizabeth Pérez en el mismo cargo.