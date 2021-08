Desdeñan jornadas de limpieza en escuelas

02 min 00 seg

Iris Velázquez

Hora de publicación: 11:18 hrs.

Contadas personas atendieron la convocatoria hecha por las autoridades educativas de acudir a limpiar los planteles y dejarlos listos para el arranque del ciclo escolar 2021-2022.A través de grupos de WhatsApp de padres de familia circuló la convocatoria, pero casi nadie asistió, ante el rechazo a iniciar clases en medio de la tercera ola de la pandemia de Covid-19.El lunes pasado, docentes de la Escuela Primaria Bernal Díaz del Castillo, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, enviaron la solicitud para participar este miércoles a las 8:00 horas en los tequios de limpieza."Se realizará limpieza y tallado de pisos y paredes de todos los salones y aulas complementarias incluyendo dirección y bodegas, lavado y desinfección de baños y lavabos, limpieza de tinacos, mobiliario y material didáctico, así como limpieza de pasillos, escaleras y barandales, recolección y retiro de basura, limpieza de áreas verdes y jardines, así como de la periferia de la escuela. Te pedimos acudir con insumos y herramientas de limpieza", se leía en la convocatoria.Esta mañana, solo Lizeth Narciso, tía de Evan, alumno de quinto grado de ese plantel, acudió al lugar con una cubeta y un trapo.Esperó por media hora y al ver que nadie más llegó, se retiró."Personalmente, por seguridad decidimos no enviar al niño, pero vine para ayudar a limpiar porque los padres comentan que por el abandono hasta hay ratas. Los niños se merecen, los que vengan, estudiar en lugares amenos y limpios", dijo."La vez pasada cuando querían abrir, votaron por no abrir, y ahora tampoco quieren, pero dicen las maestras que tienen que abrir y las mamás no quieren mandar a sus niños".REFORMA también visitó la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en Tlalnepantla, Estado de México, donde tampoco acudieron padres de familia en este primer día de actividades de los Comités Participativos de Salud Escolar.En el preescolar Rosario Castellanos del mismo municipio tampoco hubo actividad, ni en la primaria Juan de Dios Rodríguez Heredia.En la Alcaldía Azcapotzalco, al preescolar Chinkulyic llegaron cuatro padres de familia, en tanto que en la primaria Obrero Mexicano, los docentes informaron que acudieron 20 personas.Ayer, la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a las comunidades escolares del país a colaborar en las jornadas de limpieza para un regreso seguro a las escuelas."La Secretaría de Educación Pública (SEP) expresa que existen las condiciones propicias para retomar las actividades en las aulas a partir del próximo 30 de agosto", aseveró.