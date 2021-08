Desestima Sheinbaum multas a fumadores en Madero

Selene Velasco

Hora de publicación: 14:49 hrs.

La colocación de letreros y estampas en el suelo del corredor peatonal Madero, en el Centro Histórico junto con la advertencia de que habrá multas a fumadores que desobedezcan la medida, fue desestimado por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno.Esta semana, la Autoridad del Centro Histórico junto con una organización presentó las estampas con las que busca hacer ese espacio 100 por ciento libre de humo y se precisó que en un plazo de un mes y medio aproximadamente podrían iniciar la aplicación de multas a quienes fumaran pese a los letreros."No me parece que valga la pena, la verdad", dijo al respecto Sheinbaum, "lo nuevo fueron estos carteles que la verdad me enteré por los medios, no lo sabía antes y no creo que valga la pena."No me parece que valga la pena, la verdad, no fue algo que nosotros hayamos definido, fue una iniciativa propia de la Autoridad del Centro Histórico, tampoco la critico, pero no creo que valga la pena".La Jefa de Gobierno consideró que es excesivo multar a los fumadores que transiten por dicho corredor.