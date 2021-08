Desfalca Chihuahua... y reclama ¡daño moral!

04 min 30 seg

Pedro Sánchez Briones

Hora de publicación: 19:09 hrs.

Está preso en EU, acusado de asociación delictuosa y peculado, pero ahora el ex Gobernador priista César Duarte exige una compensación millonaria por daño moral y hasta una disculpa pública.Juan Carlos Mendoza Luján, abogado del ex Mandatario encarcelado desde julio de 2020 en Miami, informó que interpusieron una denuncia contra el Gobernador panista, Javier Corral, a quien se exige una retribución por 3 mil millones de pesos."Ingresamos una demanda por daño moral a fin de acreditar la responsabilidad civil del señor Javier Corral Jurado en lo personal y en su calidad de titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua, hecho por el cual el Estado Libre y Soberano de Chihuahua ha quedado demandado por el ejercicio irresponsable, reiterado y doloso de su representante", dio a conocer el defensor el martes en conferencia de prensa.Con la demanda, se busca que se le encuentre culpable y se le condene a la compensación y reparación material, ya que según la defensa violó el principio de presunción de inocencia y en su discurso no utilizó palabras o frases como "se sospecha", "creemos", "sospechamos," o "tenemos indicios", sino que incluso lo llamó "corrupto" y "corruptor".Mendoza Luján explicó que a Duarte se le investigó para acreditar su culpabilidad a como diera lugar, nunca para encontrar la verdad histórica, porque desde el principio se le consideró culpable sin ninguna duda.Tras ejemplificar con las declaraciones de Corral en la Expo Corrupción en la Casa Chihuahua en la Ciudad de México, así como en espectaculares y marchas, comentó que se han cometido violaciones al debido proceso."Encontramos las violaciones al principio de presunción de inocencia que está avalado en todos los tratados internacionales que México ha firmado, que nuestra propia Constitución protege, que el Código Nacional de Procedimientos Penales advierte y que ya en resoluciones previas hemos obtenido en los últimos dos meses fallos favorables de jueces federales y del fuero común que identifican violaciones al principio de igualdad de las partes, al derecho de una adecuada defensa, a la presunción de inocencia y a la seguridad jurídica".Esta violación, agregó, ha causado un gran daño en la dignidad de su cliente."Al haber hecho creer el señor gobernador al gran colectivo de la sociedad chihuahuense que nuestro representado es sin duda alguna 'un vulgar ladrón', que ha saqueado, ni siquiera robado, las arcas del dinero de los chihuahuenses, que es un corrupto y gran corruptor", dijo.La demanda también busca una disculpa pública, así como la exigencia de una garantía a la no repetición de lo manifestado."La demanda interpuesta por esta defensa, prueba lo que el ciudadano Javier Corral Jurado no pudo probar; pero además, prueba que viola, violó y con su informe de anoche y probablemente el que pronunciará en unas horas, sigue violando cuanto puede en el ejercicio sin escrúpulos de su ejercicio personal y del ejercicio de la titularidad del Poder Ejecutivo la presunción de inocencia, el debido proceso y con ello los derechos humanos que tanto dice proteger".Afirmó que Corral viola la Constitución Federal, la Local, el Código Nacional de Procedimientos y cualquier cantidad de tratados internacionales tanto en su actuar personal y como titular del Poder Ejecutivo.Recordó que la obligación de todas las autoridades de cumplir con la presunción de inocencia, comprende la prohibición de realizar declaraciones públicas que violen este derecho.El abogado se refirió al discurso de Corral durante su quinto y último discurso, celebrado la noche del lunes en Ciudad Juárez."Refirió que se va, habiendo hecho cosas buenas de manera correcta, con todo respeto a su persona e investidura, violar el debido proceso de cualquier ciudadano y denostar su honor y su persona casi como un deporte no es una cosa buena, ni hecha de manera correcta"."Refirió también que esperaba lodo sobre su persona, que se seca y solo se cae; esta demanda estimado señor Gobernador no es lodo, son hechos que no se caerán, sino que serán juzgados por quienes tienen esa dignísima labor y las consecuencias no se caerán, serán combatidas en los tribunales y no en los micrófonos de una autoridad sin contrapeso", aseveró.El Gobernador Corral fue cuestionado sobre la demanda que anunció el abogado de Duarte."Me tiene sin cuidado el abogado de César Duarte, tiene que preocuparse más de la extradición porque ahí viene ya", comentó el Mandatario a la prensa.César Duarte se encuentra preso en Miami, Florida, desde el 8 de julio de 2020, en espera de ser extraditado a México, tras haber sido acusado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua de delitos de peculado y asociación delictuosa.