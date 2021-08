Despega Lamosa internacionalmente

03 min 00 seg

Moisés Ramírez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Grupo Lamosa anunció ayer su mayor despegue internacional al dar a conocer que pactó comprarle a la firma española Grupo Roca su negocio de revestimientos de cerámica en unos 260 millones de dólares.Esa es la mayor inversión que la compañía regia realiza en el extranjero y con la que ahora ingresará por primera vez in situ a España, su primer pie en Europa.La transacción comprende la compra de las operaciones de Tiles Investments and Holdings y sus subsidiarias, las cuales están conformadas por dos plantas en Brasil, una en España y varias comercializadoras en Estados Unidos, detallaron fuentes de la empresa.Con ello, Lamosa proyecta elevar en 16 por ciento su capacidad de producción de revestimientos de cerámica y estima aumentar en 20 por ciento sus ingresos consolidados, que en el 2020 sumaron una cifra récord de 19 mil 473 millones de pesos.La compra de estos activos será en su totalidad vía deuda, indicó compañía, con lo que estará aprovechando su sólida estructura financiera, la cual al cierre de junio pasado registró una razón deuda neta/Ebitda de 0.7 veces, lo que le abre la posibilidad de acceder a menores tasas de interés.Derivado de su estrategia de crecimiento orgánico y la compra de otras compañías, Lamosa se ha convertido en el tercer productor de revestimientos en el mundo y el primero en América.En el 2007, compró a Grupo Carso la mexicana Porcelanite, productora de recubrimientos cerámicos, por la que pagó 810 millones de dólares.Luego, en el 2016, adquirió a Cerámica San Lorenzo, con seis plantas distribuidas en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por la que erogó 230 millones de dólares, siendo esta operación la que le catapultó su escala de producción.En febrero del año pasado, amplió su participación en Colombia al adquirir a Eurocerámica, uno de los principales fabricantes de revestimientos en ese país, operación por la que pagó unos 40 millones de dólares.Además de compras, desde hace años Lamosa exporta sus productos en Estados Unidos."Esta operación fortalece la presencia de Grupo Lamosa en el Continente Americano y permite expandir sus operaciones hacia Europa", resaltó la compañía en un comunicado."Asimismo, representa un paso importante en la ruta de crecimiento, de acuerdo al plan estratégico de la compañía, para expandir mercados, diversificar riesgos y seguir fortaleciendo el posicionamiento y liderazgo de Grupo Lamosa".Analistas consultados calificaron de positiva la compra y en particular la incursión al mercado europeo, con la planta en España.Con la información proporcionada por la compañía, un analista que pidió el anonimato estimó que en un año completo, los activos de Lamosa estarán generando unos 4 mil 898 millones de pesos y un flujo operativo (Ebitda) de mil 412 millones de pesos.Aclaró que el beneficio de esto para Lamosa dependerá de cuándo concrete la compra, pues a partir de ahí podrá consolidar parte de esas estimaciones."Si la empresa que Lamosa está comprando viene libre de deuda, entonces el múltiplo valor empresa/Ebitda anda por los 3.66 veces, lo cual sienta bien, es decir que es que está comprando a un buen precio", destacó.