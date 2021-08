Destaca Funes Mori y Nahuel arma show

01 min 30 seg

Juan Carlos Jiménez

Hora de publicación: 22:41 hrs.

El desafío de habilidades del All-Star Game lo ganó la Liga MX con actuación destacada de Rogelio Funes Mori y un pequeño show de Nahuel Guzmán.Aunque Funes Mori no brilló en los penales, sí lo hizo en la definición al arco con remates de volea de izquierda y derecha.Ahí el delantero de los Rayados demostró su destreza para rematar de primera con buena colocación centros de Alexis Canelo y Jonathan Rodríguez.El show se lo llevó Nahuel, quien en su primera aparición para atajar remates, muy pronto detuvo el reto al acusar un calambre en la pantorrilla derecha.Enseguida, la mayoría de los jugadores corrieron para checar al portero de los Tigres, quien después de un minuto se paró para volver a atajar.Antes de que se reactivara el desafío, el ex portero Jorge Campos y quien era el coach de los nacionales le "dio algunos tips" a Guzmán de cómo parar los dio tiros.El reto tuvo remontadas y al final un disparo de Jonathan "Cabecita" Rodríguez que reventó el travesaño en el Crossbar Challenge le dio el triunfo 3-2 a los representantes de la Liga MX.El evento fue el previo del evento de mañana entre las estrellas de la Liga MX ante las de la MLS.En el reto de hoy que se disputó en el Banc of California de Los Ángeles, se enfrentaron 8 contra 8 en cinco diferentes desafíos. Por los norteamericanos quien brilló fue el ex Tigre Lucas Zelarayán.Fueron pruebas de habilidad, técnica y precisión con 5 retos para cada grupo.