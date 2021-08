Detienen a uno en enfrentamiento en Doctor Coss

01 min 30 seg

Gabino Arriaga

Hora de publicación: 20:44 hrs.

Mientras hacían su recorrido de vigilancia por algunas brechas, elementos de Fuerza Civil repelieron la agresión que les hicieron hombres armados que se toparon en el camino, logrando la detención de uno de ellos, en el municipio de Doctor Coss.El enfrentamiento, del cual se informó no dejó bajas ni heridos por ambos bandos, se registró durante la tarde en caminos de la comunidad "La Canela".Luego de intercambiar disparos se inició una persecución, en la que varios delincuentes lograron escapar a bordo de una camioneta, pero uno de ellos, que corrió entre el monte, fue detenido.Al hombre detenido, de unos 30 años y quien no había sido identificado por la autoridad, se le aseguró el arma larga que portaba.Se dijo también que el detenido vestía ropa táctica camuflada, pero no se informó a qué grupo criminal pertenece.Los elementos destacamentados en aquella entidad mencionaron que hacen a diario recorridos de vigilancia por brechas y caminos de las comunidades de los municipios, donde revisan vehículos y personas sospechosas que circulan por esos lugares.En esta ocasión, al toparse de frente con una camioneta, su conductor dio vuelta en u y aceleró la marcha, mientras sus acompañantes disparaban a las patrullas.Luego de varios minutos de disparos cruzados y tras casi darles alcance, dos de los hombres bajaron de la camioneta y corrieron hacia el monte.Los uniformados bajaron para perseguir a los agresores que iban corriendo, logrando detener a uno de ellos, mientras que otros huyeron en la camioneta.