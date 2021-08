Detona la crisis retiros de Afores

03 min 30 seg

Charlene Domínguez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para compensar los menores ingresos por causa de la crisis, las familias mexicanas están recurriendo más que nunca a retirar dinero de sus Afores bajo el retiro por matrimonio.Los retiros parciales por gastos de matrimonio de las Afores alcanzaron en junio de este año 17.6 millones de pesos, un monto récord no registrado en los últimos 16 años para un periodo similar.El monto de junio de 2021 representó a su vez un incremento de 132 por ciento anual, el más grande desde 2005 en comparación con el mismo mes de cada año, muestran datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).El retiro parcial por matrimonio de las Afores es un apoyo al que pueden acceder los trabajadores cuando contraen matrimonio civil, y aunque está pensado para ayudar en los gastos de la boda, las familias han recurrido a él para solventar otras necesidades de liquidez durante la crisis.Este retiro requiere que por lo menos uno de la pareja esté activo cotizando al IMSS, por lo que es razonable suponer que también va muy relacionado con el comportamiento del empleo durante la pandemia, explicó Abraham Vela Dib, presidente de Consar."El número de trabajadores que realizaron retiro por matrimonio desde que se declaró la pandemia disminuyó significativamente, probablemente porque algunos perdieron su empleo, (ahora) se ha venido recuperando y ya está acercándose a niveles que se observaban en enero y febrero del año pasado".Verónica González, especialista en pensiones, coincidió en que el aumento de retiros de las Afores por matrimonio obedece a la necesidad de recursos de los afiliados por la pandemia."No es que se casen más, es que no lo habían utilizado y ahora lo piden; aunque no es mucho dinero, todo sirve", comentó.A diferencia de los retiros por desempleo de las Afores, los recursos del retiro por matrimonio provienen de la cuota social que aporta el Gobierno federal a la cuenta individual, se requiere un mínimo de 150 semanas cotizadas, estar vigente como asegurado y no descuenta semanas de cotización.El retiro parcial por matrimonio otorga recursos a un trabajador por 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a la fecha en la que se realice, esto es 2 mil 724 pesos actuales; en el caso de un matrimonio donde él y ella decidan hacer este tipo de retiro ahora, el monto por familia ascendería a 5 mil 449 pesos.Durante la pandemia, los retiros de las Afores por gastos de matrimonio comenzaron a incrementarse desde junio de 2020, cuando se registraron 7.6 millones de pesos en salidas, y a partir de ahí han ido incrementando cada vez.El número de trabajadores que hicieron un retiro de este tipo hasta junio del año pasado fueron 34 mil 45, y para junio de este 2021 subió a 35 mil 587, lo que ocasionó que en todo el primer semestre de este año los retiros por matrimonio acumularan 87.3 millones de pesos.El 44.6 por ciento de quienes realizaron un retiro por matrimonio entre enero y junio de este año pertenecen a Coppel y Citibanamex; de hecho, esta última Afore gestionó el monto promedio de retiro más alto del sistema con 2 mil 545.4 pesos, indican datos de la Comisión.Dado que se necesita el acta de matrimonio, el apoyo solo se puede tramitar después de haber contraído la unión civil, solo se puede acceder a él una vez en la vida y el valor de la UMA se calcula según el año que tenga el acta.