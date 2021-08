Dice AMLO que regreso a aulas es 'súper esencial'

02 min 00 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 11:15 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el regreso a las clases presenciales en las escuelas es considerado como una actividad "súper esencial"."Sí , desde luego (será actividad esencial), súper esencial, ya no podemos tener a los hijos encerrados o dependiendo del Nintendo, eso es muy tóxico, yo respeto todo, pero es muy enajenante estar recibiendo todo ese bombardeo de información, mucha violencia en los juegos, pero sobre todo están ensimismados, pero no podemos vivir así", dijo."Somos eminentemente sociales, tenemos que convivir con otros, eso es lo que se logra en la escuela, por eso se aprende, no solo lo que se imparte de enseñanza sino lo que se recoge de información de los compañeritos, maestros".Cuestionado sobre las preocupaciones expresadas por padres de familia y maestros, el Mandatario insistió en que se debe priorizar la reapertura de los planteles, con la ayuda de todos los actores del sistema educativo."Se requiere regresar a clases y todos tenemos que ayudar, familias, maestros, gobiernos municipales, ¿en qué ayudamos? Que estén en buenas condiciones las escuelas, hay que arreglarlas, nosotros estamos destinando recursos con ese propósitoEl Jefe del Ejecutivo reconoció que las escuelas no solo enfrentan problemas de mantenimiento, sin incluso de servicios vitales como el agua."En algunas partes ellos dan voluntariamente su trabajo, aún falta más sobre todo para que estén abastecidas de agua, que estén bien, es una tarea que tenemos en unos días para regresar a final de mes. No podemos tener las escuelas cerradas, afecta a niños, a adolescentes".- ¿Será obligatoria u opcional?, se le preguntó.- "Es opcional, pero vamos a convencer y a persuadir que hace falta y es opcional porque quién no quiera llevar a sus hijos por alguna razón, es libre, ya poco a poco, pero sí se debe reiniciar el ciclo escolar", respondió.