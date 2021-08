Dice Benjamín Gil que las cosas no se dieron en JO

Sineli Santos

Hora de publicación: 17:58 hrs.

La rápida eliminación de la Selección Mexicana de Beisbol en los Juegos Olímpicos de Tokio aún es difícil de explicar.El mánager Benjamín Gil aseguró que las cosas simplemente no se dieron en el terreno de juego y que los peloteros elegidos que representaron al País fueron aprobados por él."Yo lo voy a buscar excusas, no se jugó bien. Yo hay otra manera, que si los uniformes, que el clima, que no tuvimos suficiente tiempo para entrenar, no se pudo, para qué nos vamos a quejar. Las cosas no se dieron, en el beisbol hay gente a la que le va bien y a la que le va mal."Adrián no tuvo nada que ver, él se presentó y no conocía como a 8 de los jugadores, que es como una tercera. De hecho me tocó ver que él fuera a saludar y no le dices mucho gusto a alguien que tú eliges o es tu amigo, como mucha gente idiota hace los comentarios esos. Adrián fue un integrante de equipo y no puso a nadie", mencionó Gil a su llegada a la CDMX.El lanzador sinaloense Oliver Pérez, quien recibió la peor parte en el juego ante Israel donde la novena tricolor fue apaleada 12-5, explicó que dejaron escapar la oportunidad de colgarse una medalla olímpica."Yo diría que era muy buena la oportunidad para ganar medalla, obviamente los otros equipos jugaron mucho mejor que nosotros y venimos con la frente en alto, se hizo lo que se pudo y no se dio el resultado que queríamos, es triste. Era un torneo muy especial para todos, lo disfrutamos al máximo porque una Olimpiada nunca se había dado beisbol y todo mundo estaba contento."No lo considero fracaso, fueron malos juegos y se hizo lo que se pudo, hicimos todo lo que pudimos hacer. Nosotros sabíamos el compromiso y lo teníamos de ganar la medalla y no se pudo, yo diría que no tuvo nada que ver la Federación, el mánager, simplemente nosotros como jugadores y en global, cada quien aporta algo", finalizó el ex ligamayorista.