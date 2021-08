'Dice que no, pero sí hay desaparecidos'

02 min 00 seg

Antonio Baranda

Hora de publicación: 12:33 hrs.

Laura Moroyoki llega llorando a la Unidad Deportiva Rodrigo Aragón Cesena a minutos de que arribe el Presidente Andrés Manuel López Obrador.La joven empleada del Seguro Social agita las manos, pide atención."Mi esposo desapareció, no sabemos dónde está, no sabemos si fue un secuestro o por qué se lo llevaron", grita detrás de las vallas colocadas para el evento presidencial."El Presidente dice que no tiene reportes de desaparecidos aquí, que sepa que sí hay, acaba de pasar apenas antier con mi esposo", agrega.Más temprano, López Obrador dijo en su conferencia mañanera que no tenía reportes de personas desaparecidas en este municipio turístico."En el caso de desapariciones no tenemos esa información, vamos a analizarlo", expresó al ser cuestionado por una reportera local.La realidad supera la declaración.Laura contó que alrededor de las 11:04 horas del martes su esposo habría sido sacado de su domicilio, en la Colonia Monte Real de San José del Cabo.Contó que, además de la desaparición de Manuel Méndez Joya, de 28 años de edad, su casa fue saqueada por los perpetradores."Ya no sé de él, necesito su cuerpo, yo nada más quiero por favor que me lo entreguen, darle a su mamá la tranquilidad y la paz si ya no está con vida", expresa."Yo no quiero justicia, yo quiero el cuerpo nada más; no quiero saber por qué ni para qué. Él es una persona buena, trabajadora. Trabaja en el Seguro Social".Laura denunció los hechos ante la Fiscalía estatal, pero asegura que no hay ninguna pista ni avance, por lo que busca el apoyo de la Presidencia."No pido culpables, sólo pido que me ayuden a encontrarlo", expresa en la céntrica Colonia Rosarito, donde la visita presidencial pasa desapercibida.López Obrador llega minutos antes de las 11:00 horas, pero entra a la unidad deportiva por un acceso distinto, por lo que Laura y su suegra, Amparo Joya, no logran verlo.Una mujer de la Ayudantía del Presidente se acerca a atenderlas."Ayúdenme, ayúdeme, señor, yo estoy con la Cuarta Transformación, trabajé cuadra por cuadra porque también quiero el cambio", grita Laura.