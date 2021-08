Difieren por bienes para aerolínea de 4T

Benito Jiménez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La propuesta de la 4T de relanzar una nueva línea aérea de pasajeros, incluso con ex trabajadores de la extinta aerolínea Mexicana, llegó con el gremio dividido.Una parte desea que los bienes de Mexicana sean considerados en la nueva cooperativa para evitar su remate y darles más valor sin afectar la liquidación de los jubilados, sin embargo, éstos no son considerados por los sindicatos de Pilotos y de Sobrecargos, lamentó Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM).En diciembre, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con los gremios del ramo para aterrizar el proyecto de la cooperativa y desde entonces se indicó que los bienes no estaban considerados debido a que se encontraban en litigio, tema que dividió a los trabajadores.Guerrero argumenta que los ex trabajadores de Mexicana podrían participar cediendo los derechos de esos bienes, convertirlos en acciones y obtener beneficios de esta cooperativa.Aún con esa problemática, opinó, la 4T avanza en la creación de la cooperativa y agregó que la mayoría de los ex integrantes de la extinta línea esperan una liquidación digna."Es una respuesta maravillosa del Gobierno federal, no la tuvimos de Felipe Calderón ni de Enrique Peña Nieto y, lamentablemente hoy, que tenemos la propuesta de ayuda, la falta de acuerdos de los trabajadores nos lleva a este punto: que como sea, la intención del Gobierno es que nazca esta nueva empresa, aún y cuando no se puedan utilizar los bienes de Mexicana", reprochó.Guerrero señala que los bienes se componen de 62 marcas, un centro de adiestramiento a pilotos y sobrecargos con simuladores de vuelo, base de mantenimiento certificada, dos almacenes fiscales, almacenes de carga, entre otros.Ejemplificó que sólo en 2020 por esos bienes, que tienen un valor por más de 9 mil millones de pesos, ofrecían poco más de mil 100 millones de pesos, por lo que el remate es inviable."Al conocer los montos (muy bajos) insistimos en todo momento en darle un valor agregado, porque de no ser así lo que vamos a obtener es una verdadera miseria, el 16 de diciembre estos tres sindicatos y la Coalición de Empleados de Confianza no nos convocaron y ellos se presentaron a la SCT a decir que estos bienes no participarían", dijo Guerrero a REFORMA.Detalló que en otra mesa de negociaciones participaron el sindicato de Pilotos, el de Sobrecargos, el sindicato de Empleados de Tierra, la Coalición de Empleados de Confianza y la Asociación de Jubilados de Mexicana se planteó que no participarían los bienes.Para Guerrero si esa es la postura de los gremios de Pilotos y Sobrecargos será respetada, no obstante, advirtió que no están dispuestos a asumir los riesgos de malbaratar los bienes de los trabajadores.