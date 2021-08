Dimite Reyes, vetado por 4T; avalan a Fuentes de interino

00 min 30 seg

Érika Hernández

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las aguas no se han calmado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).El Magistrado Reyes Rodríguez renunció ayer a la presidencia del Tribunal para facilitar un acuerdo de transición; Rodríguez había sido electo en el cargo por 5 magistrados apenas el miércoles pasado.Tras su nombramiento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo cuestionó luego de asegurar que el Magistrado lo había insultado públicamente y no merecía estar al frente del Tribunal.El Magistrado aclaró que el mensaje del supuesto insulto era falso e incluso había denunciado el hackeo a su cuenta de Twitter ante la FGR.Ayer, en una carta pública, Rodríguez informó que renunciaba al cargo para recomponer el procedimiento de renovación de la presidencia de la Sala Superior."Voy a dar un paso a un lado para que el tribunal camine hacia adelante."Declinaré presidir este tribunal constitucional para que, en un proceso claro y transparente, entre todos y todas las integrantes de este órgano, podamos elegir a quien lo presida", señaló en la carta.Además, propuso conformar una comisión que revise las anomalías en el Tribunal Electoral y repare su institucionalidad.También ayer por la noche José Luis Vargas, el Magistrado investigado por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera por enriquecimiento ilícito, renunció a sus pretensiones de permanecer en la titularidad del TEPJF luego de reunirse por la mañana con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.Según Vargas, la decisión permitirá rehacer un procedimiento para elegir a su sustituto y transitar "a una nueva etapa de reconciliación y reconstrucción".Sobre la medianoche, el pleno del tribunal designó como presidente interino por un mes -hasta el 1 de septiembre- a Felipe Fuentes luego de que no hubiera acuerdo de nombrar a Janine Otálora.La Magistrada estaba perfilada para encabezar el proceso de transición pero las diferencias prevalecientes impidieron su elección.El llamado grupo de los cinco apeló a que ella asumirá el periodo de transición, de acuerdo con el artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que las ausencias de presidente del órgano serán suplidas, si no exceden de un mes, por el integrante de la Sala con mayor antigüedad o, en su caso, mayor edad.Sin embargo, José Luis Vargas no estuvo acuerdo, ante las diferencias que existen con la Magistrada, por lo que los impulsores terminaron por ceder."El 1 de septiembre emitir la convocatoria para designar una nueva titularidad en la Presidencia de la Sala Superior del TEPJF."Con estas decisiones, las magistradas y los magistrados electorales refrendan su compromiso institucional ante los mexicanos para fortalecer su sistema democrático", resumió el Tribunal en un comunicado.Los Magistrados estuvieron de acuerdo en crear una una comisión de reconstrucción institucional, que permita sanar diferencias y establecer reglas claras cuando se presenten este tipo de situaciones.