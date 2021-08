Dispara Infonavit 21% morosidad

03 min 00 seg

Moisés Ramírez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Infonavit sigue resintiendo el golpe económico de la pandemia, pese a las acciones que implementó desde el año pasado para apoyar a sus acreditados.Al cierre del primer semestre del 2021, su cartera vencida creció 21 por ciento respecto a la del mismo periodo del 2020, al escalar a 271 mil 258 millones de pesos, cifra récord desde el 2018, fecha a partir de la cual hay registros publicados.El monto corresponde a un total de 721 mil 641 cuentas -117 mil 364 más que en junio del 2020- de préstamos con más de 90 días de atrasos en sus pagos.Derivado de lo anterior, su Índice de Cartera Vencida (ICV) subió a 17.23 por ciento, 2.3 puntos porcentuales por arriba del 14.93 de junio del 2020 y 9.41 puntos porcentuales más del 7.82 por ciento de junio del 2019.En contraste, la cartera hipotecaria de la banca comercial en el País registró en junio pasado un índice de morosidad de apenas 3.5 por ciento, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).En junio del 2020, cuando su ICV era de 14.93 por ciento, el Infonavit explicó que una proporción importante de ese nivel derivó de una reclasificación de cartera realizada en el 2019, pero no especificó cuánto.Un mes antes, S&P Global Ratings había estimado que el Índice de Activos Improductivos (estimado por la calificadora a partir de la cartera vencida y en menor medida de otros conceptos) podría llegar a 17.5 por ciento.S&P Global Ratings anticipó que el alza del desempleo provocado por la pandemia elevaría la presión sobre el perfil de riesgo del Infonavit, dado que el 60 por ciento de sus usuarios son personas de bajos ingresos.Carlos González Tabares, director de Análisis Económico de Monex, indicó que el crecimiento de la cartera vencida del Infonavit es reflejo del deterioro de las finanzas de las familias e incluso de una inadecuada gestión del Instituto."Al estar viendo que hay un incremento de la cartera vencida debería haber impuesto ciertas limitaciones para que no se siga deteriorando más".Aparte, Óscar Vela Treviño, subdirector general de Planeación Financiera y Fiscalización del Infonavit, refirió que el índice de morosidad de junio está dentro del rango de 14.82 y 18.53 por ciento que para este año anticipó el Instituto, con el visto bueno de su Consejo de Administración.Explicó que ese rango es consistente con la dinámica de empleo que vive el País, con las medidas de cobranza social implementadas y con los crecimientos de pagos provenientes de acreditados que perdieron sus empleos y que ahora realizan de manera directa el pago de su hipoteca.Descartó que el Infonavit esté en riesgo dados sus indicadores de solvencia, como su Índice de Capitalización (ICAP) que está en 12.69 por ciento y un crecimiento del 30 por ciento que ha tenido en los últimos dos años su patrimonio o capital contable."Estamos monitoreando (la cartera vencida) con atención, pero dado que está en el rango que nosotros pronosticamos no vemos un riesgo; el riesgo sería que el ICAP se acercara al 8 por ciento (mínimo que exige la CNBV)".