Disparan a policías en Vallecillo

01 min 30 seg

Mario Álvarez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Un grupo armado atacó a policías estatales, quienes repelieron la agresión en la Autopista a Laredo, en el Municipio de Vallecillo.Durante el tiroteo no se reportaron policías lesionados, pero una patrulla quedó con varios impactos de bala.Los delincuentes escaparon por una brecha, se estableció.Tras el reporte de la agresión, a las 17:40 horas del lunes, más elementos estatales y de la Guardia Nacional acudieron a dar apoyo, pero ya no ubicaron al grupo armado.Una fuente dijo que los elementos de la División de Acciones Tácticas de la corporación estatal realizaban un patrullaje cuando les dispararon.Los agresores, cuatro hombres, iban en una Chevrolet Silverado blanca.Los policías estatales repelieron la agresión, mientras que el grupo armado escapó.Ante la sospecha de que fuera una provocación para emboscarlos, los oficiales no los siguieron.