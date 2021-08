Dispersan gas para ahuyentar a los clientes

Alejandro León

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Un grupo de "comisionistas" dispersó a los clientes de una estación de gas abriendo las mangueras de las máquinas despachadoras.El lugar, ubicado en Periférico, a la altura de Avenida Tláhuac, en San Nicolás Tolentino, Iztapalapa, había permanecido abierto por la insistencia de sus clientes y debido a la presencia de policías en la zona.Sin embargo, aproximadamente a las 02:00 horas, el grupo de distribuidores llegó a la estación, donde amedrentaron a los usuarios y los obligaron a retirarse."Estas personas llegan y abren las mangueras y empiezan a rociar el gas que está en las mangueras, en una forma violenta, ese es el motivo por el que las estaciones de servicio no abrieron hoy (ayer), por el miedo que nos dio", explicó un trabajador de la empresa.Detalló que cuando decidieron abrir al público, la demanda era alta, había filas de clientes, quienes desesperados buscaban comprar gas LP.Acotó que la invitación de los "comisionistas" a que los centros de servicio no abrieran, primero fue pacífica, pero si no lo acataban, había insultos, amenazas y violencia."No es que hubiera desabasto de gas, si no que simplemente no nos dejaban abrir las estaciones por motivo del paro nacional que estaban haciendo los comisionistas."Por una parte había cierto grupo que era violento y, entonces, nos amenazaban que si no cerrábamos, iban a meterse a las instalaciones y a hacer violencia, entonces, por ese motivo muchas estaciones no abrían y no daban el servicio del gas", mencionó.