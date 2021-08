Divide opiniones regreso a las aulas

¿Abrir o no la escuela en esta tercera ola de contagios por Covid-19?A medida que se aproxima el inicio del ciclo escolar marcado por la SEP para el 30 de agosto, el regreso presencial divide opiniones.Mientras un fuerte movimiento ciudadano señala que la educación a distancia es insostenible, y que la reapertura es segura para los niños si se realizan los protocolos sanitarios adecuados, especialistas en salud señalan que no es recomendable.A nivel nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los niños deben ya regresar a la escuela, y el movimiento nacional Abre Mi Escuela prepara para el próximo domingo movilizaciones en diferentes ciudades, entre ellas Monterrey, para exigir el establecimiento de un compromiso de que esto se lleve a cabo de manera responsable.En Nuevo León, la Secretaría de Educación establece en su calendario escolar que la modalidad del inicio del ciclo escolar será a distancia o híbrida según el semáforo epidemiológico.Para especialistas en salud, el regreso a clases presenciales en medio de la tercera ola por Covid-19 y la variante Delta podría poner en riesgo a los niños y jóvenes, por lo que la recomendación es no volver si no están vacunados."No deben regresar los niños a clases con la situación actual. Un niño va al colegio y aunque sus papás estén vacunados, si se junta con otro niño que sus papás no están vacunados, se va a contagiar y va a contagiar al resto de los niños y puede llegar a una situación fatal", menciona Abelardo Elizondo, neumólogo intensivista."No sabemos cómo va a res-ponder el niño a la infección. La gran mayoría de las infecciones por Covid en niños pueden ser leves, pero también hay niños que están teniendo cuadros complicados de neumonía severa y fallecimientos. Mientras tengamos un semáforo rojo, naranja o amarillo, no es buena idea mandar a nuestros hijos al colegio".De acuerdo con Conacyt, en México se han contagiado de Covid 81 mil 69 niños y adolescentes de 0 a 14 años, de los cuales 57 mil 500 son de esta tercera ola. Además, la mortalidad ha sido de 605 defunciones desde el 12 de abril al 1 de agosto de este año.De manera anónima, otro médico especialista dijo que un regreso presencial es aventurado."Con base en las condiciones actuales, establecer un cálculo de regreso a clases forzoso representa un error estratégico, crítico contra el manejo de la pandemia y la exposición de consecuencias futuras de los niños a la enfermedad".Ayer, en un streaming de TecSalud, el infectólogo y médico internista Francisco Moreno dijo que abrir escuelas implica una mayor movilidad, lo que representa un riesgo, mientras que Alejandro Macías, ex Comisionado de influenza en México, señaló que lo que sí se necesita es que el personal académico tome el control de las escuelas."Y no volver a los niños mientras no veamos que ya está bajando francamente esto", dijo Macías."(Pero) Si no podemos abrir escuelas, entonces no podemos abrir centros nocturnos, gimnasios ni nada de eso".Guillermo Torre, Rector de TecSalud, coincidió en que aumentar la movilidad por las escuelas no es prudente, pero sí es necesario buscar el cómo sí regresar.Por separado, el infectólogo pediatra José Iván Castillo señaló que los niños podrían empezar las clases sin la vacuna, y que el regreso debe ser paulatino y con un check list que tome en cuenta la infraestructura de cada escuela (la ventilación, por ejemplo), la vacunación docente, que ya se realizó, y la coordinación de las medidas estatales y federales contra Covid, como el uso de cubrebocas."No debe de haber posturas tajantes, sino que es 'vamos adentrándonos a las prácticas paulatinamente', de manera que a partir del 30 de agosto se vayan cumpliendo estas condiciones importantes".Durante meses, el movimiento Abre Mi Escuela ha señalado que hay planteles educativos que están listos para abrir y familias dispuestas a que sus hijos asistan de manera voluntaria.Aseguran que con los protocolos de higiene y grupos pequeños o "burbujas" de alumnos es posible tener un regreso seguro, de manera independiente al semáforo epide-miológico."Los niveles de contagios no debe ser lo que determinen si las escuelas abren sus puertas", dijo hace unos días Regina Garza, madre de familia representante de Abre Mi Escuela en Nuevo León.Hay diferentes evidencias científicas y organismos internacionales como la UNESCO que respaldan el abrir las escuelas, indica el movimiento que esta semana presentó un reporte de las experiencias que en los últimos meses del ciclo escolar hubo en 13 Estados: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, CDMX, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, y Veracruz .A través de pruebas piloto en las que las clases a distancia se mantuvieron, unos 980 mil estudiantes de todo el País asistieron al aula. Entre ellos, señala la organización, se reportaron 97 contagios de Covid-19."Los estudios de caso epi-demiológico determinaron que las infecciones se dieron fuera de las escuelas y fueron detectados por los filtros sanitarios de las escuelas", señala el reporte.De las 23 mil 108 escuelas reportadas, al menos el 60 por ciento de ellas eran públicas.En Guanajuato, uno de los Estados donde ya se probó la presencialidad durante la pandemia, en un principio se inscribieron 71 escuelas. Al final de ciclo escolar cerca de mil 800 se habían sumado a trabajar con un modelo híbrido.El modelo híbrido permite atender a los padres que sí quieren regresar, como a quienes prefieren mantenerse de forma remota, dijo Teresa Castellanos, presidenta de la Unión de Padres de Familia de ese Estado.Gonis Borbolla, madre de familia líder de Abre Mi Escuela nacional, dijo que las escuelas deben ser las primeras que abran en una sociedad que considera la educación presencial como esencial."No es que Abre Mi Escuela diga que tienen que estar abiertas las escuelas, decimos que hay que ser congruentes. No se puede permitir tener abiertos antros, bares, restaurantes, industria, hoteles y viajes, y tener cerradas las escuelas, porque ahí no hay congruencia."Si el País llama a un toque de queda en el que todos nos sacrificamos temporalmente para salir más rápido del apuro, también se cierran las escuelas, no pasa nada".Pero también son las pri-meras que deben abrir.