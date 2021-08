Dramatizan machismo e instintos pasionales en 'Territorio'

Mauricio Ángel

Hora de publicación: 05:00 hrs.

"Te quiero mucho, pero también quiero tener un hijo", le dice Lupe ( Paulina Gaitán ) a Manuel (José Pescina).El matrimonio está en crisis, pues él es incapaz de embarazarla, la inseminación artificial es cara y tiene pocas probabilidades de éxito.En su casa, el drama no quedará sólo entre los dos, ya que Manuel invita a su nuevo empleado, Rubén (Jorge A. Jiménez), a quedarse con ellos unos días porque éste no tiene a dónde ir.Pero una idea peligrosa llega a Manuel al ver en su huésped el medio para cumplir el deseo de su esposa, sin esperar que esto liberará instintos y pasiones en la película, que se estrena este jueves en cines."Los personajes son víctimas de ellos mismos, no existe el malo. Cada uno tiene en su cabeza esa idealización de la vida y en el caso de Lupe es la necesidad de querer ser madre a como dé lugar."Eso hace que se encuentren en esa situación donde deben tomar una decisión según más convenga en ese momento, eso no la reduce a la infiel, la desgraciada ni la maldita", explicó Gaitán en entrevista virtual.El reino animal, donde el instinto gobierna, fue la referencia que recibieron todos los departamentos al rodar el filme, al grado que la fotografía emula un documental de naturaleza para retratar lo que ocurre en la casa al llegar un intruso. El director y guionista, Andrés Clariond , destaca que su historia le permitió explorar machismos presentes en la sociedad y cómo pesan en los hombres."Siempre vi esa parte animal de la que no nos podemos deshacer los seres humanos, está la parte instintiva y eso es lo que le sale a estos personajes. Es una película con altibajos, era decirles a los actores: 'aquí eres el fuerte, aquí eres el dominado'."Partiendo de una pareja, podemos hablar un poco de lo que es ser hombre, las diferentes masculinidades, confrontar dos tipos de hombres. Rubén se agranda y Manuel se ve más chiquito conforme avanza la película", detalló el cineasta.Tanto los actores como el director consideran que su historia se aleja de los clichés, pues plasmaron evolución y cambios en personajes, que a su vez tienen secretos, temores y confrontaciones en la convivencia diaria.