Drenan 24 horas por 'Grace'



03 min 30 seg

Iván Sosa

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A bordo del camión con equipo hidroneumático para drenar inundaciones y alcantarillas, Armando Cruz permaneció de guardia el viernes por la noche y todo el sábado, con la encomienda de atender los estragos causados por lluvias generadas por el huracán."Grace no me ha dejado dormir, estamos de guardia y no hemos parado de atender encharcamientos desde la madrugada", comentó Cruz, conductor del Vactor 36 del Sistema de Aguas de Ciudad de México (Sacmex).Con 30 años de servicio en Sacmex, Cruz tiene a cargo uno de los 20 vehículos equipados con una bomba para inyectar agua a alta presión, remover tapones dentro de coladeras y succionar los cúmulos que obstruyen el flujo del drenaje.Por la tarde acudió a Manuel Márquez Sterling, una calle del Centro Histórico inundada en todas las lluvias precipitadas este año."Fui al evento de apertura de las banquetas de Balderas para pedirle a la Jefa de Gobierno que nos desazolvaran el drenaje que está tapado desde hace mucho y sí nos envió a personal de Sacmex", comentó la vecina Liliana Navarrete.Apoyado por dos trabajadores del Sistema de Aguas de Ciudad de México, Armando Cruz destapó y revisó todas las coladeras de Márquez Sterling.Con guantes en mano, extrajo de la alcantarilla un cúmulo de basura que mostró a los vecinos."Aquí tiraron granos de unicel", les explicó.Después desenrolló la manguera para intentar despejar las tuberías subterráneas del drenaje y limpió parcialmente las coladeras de Márquez Sterling, pero una obstrucción que debe ser revisada impidió el desazolve completo.Los colonos expusieron que en la calle fue construido un túnel para el sistema eléctrico del Metro."Pero nos dejaron afectaciones en el drenaje, banquetas en las que no se puede caminar y baches en el pavimento", señaló la vecina Marta Suárez.