Duques de Sussex pierden popularidad en Instagram

Hora de publicación: 20:17 hrs.

La popularidad digital de los Duques de Sussex, Enrique y Meghan, se desploma.De acuerdo con The Sun, la pareja perdió 700 mil seguidores en Instagram ( @sussexroyal ) en el último año, pero no sólo eso, sino que sólo el 66 por ciento de las 10.1 millones de sus fans son personas reales; el resto son bots.El diario británico se basó en datos de la firma de análisis de datos Hypeauditor.La imagen pública de Enrique y Meghan ha sufrido un impacto desde que anunciaron su alejamiento de la familia real británica en 2020, a lo que se suma la polémica entrevista que dieron en marzo con Oprah Winfrey Pero mientras ellos bajan, quienes no paran de incrementar sus fans son los Duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, y la mismísima Reina Isabel II.Durante el último año, los primeros ( @DukeandDuchessofCambridge ) aumentaron 1 millón de seguidores, mientras que la monarca ( @theroyalfamily ), 1.3 millones.La experta y biógrafa real, Angela Levin, considera que la gente está cansada de la actitud de Enrique y Meghan."Le dicen a la gente que sea compasiva, pero que ninguno de los dos es compasivo con sus propias familias. Se quejan del cambio climático y nos dicen que seamos ecológicos, pero luego se suben a jets privados", dijo Levin.La Reina Isabel II se está poniendo en manos de un asesor legal en respuesta a los reiterados señalamientos del Príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, de acuerdo con el portal estadounidense Page Six Según una fuente real, la Monarca de Inglaterra ya tuvo suficiente con este tema e informó al periódico británico The Sun que los ayudantes del Palacio están en conversaciones con expertos en difamación."Hay un límite a lo que se puede aceptar y la Reina y la familia real no pueden ser presionadas hasta cierto punto", agregó el informante."Se están poniendo en manos de los abogados. Enrique y Meghan serán conscientes y sabrán que no se tolerarán los ataques repetidos".El equipo de abogados de la Reina está considerando enviar advertencias legales a Penguin Random House, que el próximo año publicará las memorias del hijo del Príncipe Carlos y la fallecida Princesa Diana."Si se nombrara a alguien en el libro y se le acusara de algo directamente, eso podría ser una difamación y también infringir sus derechos a una vida familiar privada"."Preocupa (a la monarquía) que el público estadounidense se trague lo que dicen Enrique y Meghan", aseveró.Tras la salida de los Duques de Sussex de la familia real británica, en el llamado "Megxit", la pareja, que ahora vive en una lujosa casa en Montecito, California, ha hecho diversas acusaciones en contra de la realeza.A finales de este mes se publicará una nueva edición del libro "Finding Freedom" que incluirá dos episodios fundamentales para entender la relación del hijo pequeño de Carlos y Diana de Gales con su familia.El primero de ellos es la polémica entrevista que la pareja dio a Oprah Winfrey a principios de marzo, en la que Meghan Markle aseguró que como miembro de la familia real británica se volvió tan desolada emocionalmente que contempló quitarse la vida.Además, dijeron que un miembro de la familia real se había "cuestionado seriamente" sobre el color de piel de su bebé, Archie, ya que ella es birracial.También incluirá el reencuentro del Duque de Sussex con sus parientes en el funeral de Felipe de Edimburgo , fallecido el pasado 9 de abril.