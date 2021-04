El carbón jugará un papel menos dominante.- China

China, el emisor más grande de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo, aseguró que el carbón ocupará un papel menos dominante en su matriz energética, pues aunque tiene planes de construir nuevas centrales eléctricas basadas en este combustible, no las usará a gran escala.Li Gao, director general del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente chino, hizo el anunció luego de que la semana pasada el Presidente Xi Jinping dijo que colaborará con Estados Unidos para reducir las emisiones de GEI.China emplea el 56 por ciento de todo el carbón que se consume en el mundo, por lo que es el mayor consumidor de este combustible, de acuerdo con cifras de 2020 de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés)."En el pasado, el (carbón) era la fuente principal de energía. En el futuro, jugará el rol de proveer flexibilidad a la red eléctrica", informó Li en una conferencia de prensa.El funcionario reconoció que el país asiático está construyendo nuevas centrales eléctricas que funcionarán con carbón, pero enfatizó que no emitirán tantos gases como las plantas tradicionales."Todavía necesitamos cierta cantidad de carbón, pero no vamos a depender del carbón a larga escala. Eso está muy claro y estrictamente regulado", añadió.Una de las metas que estableció China para combatir el cambio climático es que el 20 por ciento de su consumo de energía provenga de combustibles no fósiles para 2025, un cambio que requiere inversiones en energías eólica y solar.La semana pasada, durante la Cumbre de Líderes sobre el Clima, reiteró su meta de alcanzar la neutralidad de carbono para 2060. Además, el lunes acordó con Alemania cooperar para luchar contra el cambio climático, en particular a través de discusiones sobre cómo emplear y reducir el carbón.China, de acuerdo con el Global Carbon Atlas, es el país que más GEI emite a la atmósfera, seguido por Estados Unidos e India.Con información de AP