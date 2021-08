El diputado Castañeda tiene la palabra

LA OTRA HISTORIA DE MÉXICO / Catón

Don Marcelino Castañeda pidió la palabra y el presidente del Congreso se la concedió.



Era don Marcelino un atildado señor. Vestía con mucha corrección una levita negra y usaba invariablemente guantes y bastón. Se expresaba con esmero; cuidaba mucho cada palabra que decía, y por eso sus intervenciones eran escuchadas siempre con especial atención lo mismo por sus compañeros diputados que por el público que llenaba siempre las galerías del recinto, pues en aquel año de 1856 se llevaban a cabo en el Congreso las discusiones sobre el proyecto de nueva Constitución para el país.Ocupaba la atención de los diputados el artículo 15, propuesto por el partido liberal, para establecer la libertad de cultos. Don Marcelino Castañeda era radical opositor de ese partido, pues pertenecía al conservador. Cuando subió a la tribuna comenzó su discurso con dos puntos interrogantes:"... En un pueblo en que hay unidad religiosa, ¿puede la autoridad pública introducir la tolerancia de cultos? ¿Será conveniente atentar así contra un sentimiento tan profundamente arraigado en el corazón de todos los mexicanos?...".México tenía en ese tiempo, es cierto, absoluta unidad religiosa. Bien puede decirse que el ciento por ciento de los mexicanos profesaban la religión católica. Había quienes pertenecían a otros credos -denominaciones protestantes, sobre todo- pero eran extranjeros que vivían en el país, ingleses y norteamericanos especialmente, a quienes se tenía en condición de herejes que seguramente se iban a condenar. Fueron obligados incluso a establecer aparte sus panteones, pues los curas no permitían que al morir se les sepultara en los cementerios católicos, cuya tierra estaba consagrada y no podía admitir por tanto los restos de los luteranos, enemigos de la verdadera fe. Por eso acertaba el señor Castañeda al afirmar que en México había en ese tiempo unidad religiosa."... Señores -dijo-, no nos equivoquemos: la opinión de las mayorías parlamentarias no es la opinión pública. Si una mayoría de esta asamblea declarara la tolerancia religiosa el país la repudiaría, como sucede con todas las que contrarían la voluntad nacional. El pueblo no quiere conocer otra religión que la católica. Ama con entusiasmo las ceremonias solemnes y majestuosas de nuestro culto; saca de los templos su consuelo, sus esperanzas, su alegría; tiene complacencia en postrarse ante Dios en las calles y plazas, en rendirle homenajes públicos, en adorarle a la faz de todos. Y ahora quiere quitársele su placer, su delicia, su entusiasmo; se quiere que su Dios quede oculto en los templos y que no se le tributen adoraciones en las calles y plazas. Esto, señores, es una injusticia, una crueldad. Si sois demócratas respetad la voluntad de ese pueblo; si sois liberales dejadle disfrutar de su libertad, dejadle gozar del consuelo, de sus delicias, de su felicidad... Señores: la voluntad general de nuestros comitentes quiere la unidad religiosa. Nosotros, que no somos más que sus apoderados, no podemos contrariarlos. ¿No se nos repite a cada paso que el pueblo es libre, que el pueblo es soberano? ¡Pues respetadlo, dejadlo vivir en su unidad religiosa! ¡Puesto que así lo quiere, dejadlo ejercer su religión sin esconderse!...".