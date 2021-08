El frágil punch de la inflación

OPINIÓN INVITADA / Pablo de los Santos

El temido escenario con tasas disparadas al alza, derivado de una inflación "no transitoria" y quizá hasta fuera de control, desde hace meses es compartido por los más prestigiados economistas como; Larry Summers, Jeremy Siegel o el máximo manejador de activos Ray Dalio, así como múltiples analistas económicos de los más reconocidos bancos de inversión estadounidenses.



Dicho escenario nos recuerda aquella pelea entre el monstruo noqueador Gennady Golovkin y el mexicano Canelo Álvarez, cuando en el quinto asalto GGG atino un brutal volado de derecha contra el mexicano, y este último ni siquiera parpadeo, únicamente movió ligeramente la cabeza señalando que necesitaría algo más que eso para poder noquearlo, el problema es que ése era el mejor golpe del kazajo.



El escenario económico actual emula exactamente ese momento. Sin duda la pelea contra la inflación puede ser complicada en el corto plazo. Sin embargo -la inflación- no tendrá un mejor golpe que una reapertura global, no habrá una segunda reapertura masiva.





El futuro de las tasas



En general, podemos decir que las tasas de corto plazo son determinadas por la oferta y demanda de crédito que la Fed controla por medio de la manipulación de las tasas de interés y de la base monetaria. Por su parte, las tasas de largo plazo diremos que son determinadas por la ecuación de Fisher.



Según la ecuación de Fisher, la tasa nominal del bono libre de riesgo es equivalente a la tasa de interés real más las expectativas de inflación.



Para descifrar el nivel de la tasa tenemos que separar ambas. Por un lado, la tasa de interés real actual es de (1.2), la cual es manipulada absolutamente por la Fed, y la segunda las expectativas de inflación de 2.4 actualmente determinadas por las disrupciones en las cadenas productivas, la falta de oferta y principalmente el rumbo de la variante Delta.



Más allá de la reapertura, la inflación del 5.3 por ciento actual no cuenta con argumentos para sostenerse por las siguientes razones: 1) El exceso de liquidez ociosa continuará frenando la velocidad del dinero (afectada por el MRP). 2) La productividad crece alrededor del 3.3 por ciento por lo que prácticamente neutraliza el 3.4 por ciento de crecimiento en los salarios en el año. 3) No puede existir una inflación sostenida cuando ésta se encuentra 1.9 por ciento por arriba de los salarios referidos.



Por lo anterior "la tasa larga" requerirá "apoyo" de la Fed para lograr un rebote alcista vía reducción de estímulo o programas que busquen levantar un poco las tasas de corto plazo. No obstante por el mismo temor excesivo a la inflación, existe un elevado riesgo de una reducción cuantiosa o anticipada la cual podría resultar contraproducente y deprimir aún más la tasa larga.



La posible reducción mensual -hasta llegar a cero- sería de entre 10-30 mil millones de dólares, iniciando este mismo año. Powell tentativamente haría el anuncio preciso en septiembre.



Hoy en día, la reserva en su programa QE adquiere todavía mensualmente 120 mil millones de dólares principalmente en bonos del tesoro, sin embargo, a diferencia de anteriores programas, actualmente la mayoría de sus compras son bonos de corto plazo, -manipula la tasa real.



Finalmente no existe lonche gratis, más allá de las disrupciones del presente año, el disparo en la deuda se pagara sacrificando crecimiento económico futuro. El efecto en el segundo semestre del próximo año podría presentar sorpresivas presiones deflacionarias, no inflacionarias.





