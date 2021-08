Empalma Escobedo dos megacontratos

Ángel Charles

Hora de publicación: 00:00 hrs.

El Municipio de Escobedo empalmará en esta gestión dos megacontratos de alumbrado público y comprometerá al mismo tiempo los ingresos del impuesto predial y las participaciones federales, lo que podría complicar sus finanzas.El viernes de la semana pasada se publicó que al faltar un mes y medio para concluir la actual Administración de José Antonio Quiroga, encargado del despacho, el Ayuntamiento escobedense licita un megacontrato vía Asociación Público Privada (APP) para modernización tecnológica y operativa del alumbrado público, por un plazo de 20 años, lo que abarcará siete trienios.El nuevo contrato arrancaría el 21 de septiembre, nueve días antes de terminar la gestión, y como garantía de pago se comprometerán ingresos de participaciones federales, según ha reconocido la autoridad municipal.Sin embargo, al arrancar el actual trienio, la Alcaldesa Clara Luz Flores -quien dejó el cargo este año para buscar la Gubernatura- adjudicó un megacontrato el 23 de noviembre del 2018 para renovación, sustitución y modernización de luminarias, por 466 millones de pesos a un plazo de 90 meses, es decir, 7.5 años.Ese contrato fue otorgado a las empresas MD Iluminación Nacional y Constructora Maiz Mier, y la garantía de pago son los ingresos por impuesto predial.Quien encabezará la próxima Administración es el Alcalde electo Andrés Mijes, integrante del grupo político de Flores y de su esposo, Abel Guerra.Erubiel Leija, Tesorero municipal, señaló que el contrato establecido en el 2018 sólo contempló la renovación e instalación de 29 mil 302 luminarias, pero no el mantenimiento, que el Municipio realizaba con equipo y personal propio.En el nuevo contrato vía APP, dijo, se incluirá instalar 3 mil 765 luminarias pendientes, su mantenimiento y el pago de la luz."(El mantenimiento) lo estábamos haciendo nosotros", afirmó.Se le cuestionó por qué en el 2018 no se contemplaron todos los servicios que sí incluye el megacontrato en licitación."Los estudios a los que nos estábamos abocando no daban las especificaciones que requeríamos para el Municipio", respondió Leija.Aseguró que los dos contratos no comprometerán las finanzas porque con esos recursos de predial y participaciones ya se pagan los servicios.Sobre las dos empresas con antecedentes polémicos que buscan el nuevo contrato, dijo que no les ven impedimento, pero revisarán sus antecedentes.