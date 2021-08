Empata Rayados Sub 20 y mantiene

su invicto

Arturo Sánchez

Hora de publicación: 11:45 hrs.

Los Rayados Sub 20 mantienen el invicto en el Torneo Grita México A21, luego de empatar 1-1 ante su similar de Pachuca.El cuadro albiazul sufrió para conseguir un punto en las instalaciones de El Barrial ante los hidalguenses, en una repetición de la Final del Guardianes 2021 en la categoría.Víctor López pasó de ser el héroe a villano en el encuentro.Al 29', el "Chespi" tomó un balón en el medio campo y, tras llegar a los linderos del área, sacó un disparo raso que venció a Carlos Rodas para el 1-0, su cuarto gol en la campaña.Los albiazules siguieron presionando en busca del segundo tanto, pero Rodas atajó los disparos que pusieron en aprietos a los Tuzos.Ya en el segundo tiempo, al 61', López perdió un balón en tres cuartos de cancha y Alán Bautista no perdonó, al disparar colocado para vencer al arquero César Ramos e igualar el encuentro.Pachuca tuvo un par de oportunidades más con el tiempo encima, sin embargo, Ramos resolvió bien y evitó la derrota.En el banquillo del Monterrey todavía estuvo Eliud Contreras. Se espera que el entrenador Guillermo Franco pueda dirigir a la filial a finales de este mes, cuando tenga el avance de un módulo más en sus carrera como entrenador.Los regios se mantienen en el liderato de la Sub 20 con 10 puntos, luego de 3 triunfos y el empate ante Pachuca.Su próximo duelo será ante Cruz Azul, el próximo miércoles a las 9 de la mañana, en las instalaciones de La Noria.