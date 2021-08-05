En el Café
  • Eduardo Villarreal González, Alejandro Escarcega Gutiérrez, José Antonio Escarcega Cantu
    Foto: Cortesía
  • Lizzy Elizondo
    Foto: Cortesía
  • Lily Aguirre de Flores y Édgar Flores
    Foto: Cortesía
  • Vanessa Martínez
    Foto: Cortesía
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