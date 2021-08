En NL la niñez es esencial

Armando Estrada Zubía

EL NORTE

Por semanas que se convirtieron en meses fui testigo del trabajo de un grupo de personas comprometidas buscando por todos los medios abrir el diálogo con el Gobierno para analizar el regreso a las aulas.



Entre muchas acciones armaron siete mesas de trabajo con temáticas, entre ellas, Reducción de brechas en el aprendizaje, Estrategias pedagógicas innovadoras, Modelos híbridos seguros, Atención a primera infancia, Atención socioemocional y Atención a estudiantes con discapacidades.



Este grupo conectó con prácticas avaladas, atrajo a los mejores especialistas, movilizó a miles de personas y decenas de instituciones. Todo para visibilizar el derecho a la educación de calidad para todos los y las estudiantes de Nuevo León en el lugar que le corresponde, evaluar riesgos y proveer información útil para la toma de decisiones.



Toda la información que se generó está organizada y disponible gratuitamente en www.ninezesencial.org.



La participación ciudadana no es una batalla de unos contra otros, no es el capricho de unos cuantos por imponer su voluntad. Es la búsqueda y realización de un bien común promovido por la razón, el diálogo, los argumentos y la deliberación democrática.



Para la participación ciudadana es tan importante el proceso como el resultado. Son igualmente relevantes los vínculos como los objetivos, los fines y los medios.



Recientemente escuché de Thomas Sullivan, consultor en pensamiento sistémico: "Dar confianza es un acto de valentía". La confianza mutua es lo único que puede estrecharnos y lograr que sociedad y Gobierno tengamos objetivos en común y visiones compartidas de lo que podemos lograr juntos. Reprimir o ser indiferente a la participación ciudadana de Nuevo León es castigar una de sus principales fortalezas.



No se pueden negar los tiempos que vivimos. Estamos en un momento crítico. Toca ser absolutamente responsables ante el regreso, mitigar lo más posible los riesgos, comunicarnos y aprender rápido cómo hacerlo cada día mejor.



Toca lanzarse con empatía en favor de las escuelas y familias con más dificultades para volver a las aulas, sea porque su escuela está desmantelada y no se le dio ninguna atención en 17 meses, o porque los ingresos de la familia no dan para enviar a los hijos e hijas desayunados y con los materiales necesarios.



El derecho al aprendizaje no puede ser el privilegio de unos cuantos, la corresponsabilidad es la única manera de transitar del miedo a la esperanza.



Hay quienes tienen motivos para no a enviar a sus hijos e hijas a la escuela y esperan mejores condiciones. Distintas contribuciones de la Unión Neolonesa de Padres de Familia a través de comunicados y conversatorios con especialistas han orientado a muchas familias para informarlas en el proceso y guiarlas en su decisión.



Además, miles de docentes requieren liderazgo y acompañamiento de sus autoridades para colocarse con certidumbre frente a la tarea.



David Calderón, de Mexicanos Primero, plantea que debemos pensar en la vuelta a las aulas como un proceso, no como un evento único, posible mientras existan condiciones y tenga en cuenta los siguientes principios:



Oportuno, voluntario, progresivo o paulatino; con enfoque en la reducción de riesgos, centrado en el bienestar de los y las estudiantes, con participación de la comunidad escolar, flexible y en comunicación constante con la comunidad escolar.



Lo fundamental es que los adultos nos aseguremos de que, poco a poco, la vida de niños y niñas vaya reencontrándose con el gusto y curiosidad por el aprendizaje, con la alegría de ser parte de un grupo y con la seguridad de que la comunidad -escuela, familia, empleadores, Iglesia, Gobierno- está comprometida con su bienestar.



El reto es monumental, pero también la confianza de que aun en medio de la mayor incertidumbre podemos ponernos de acuerdo, podemos escoger movernos que quedarnos paralizados.



La última vez que en Nuevo León hubo una movilización activa de la ciudadanía por un tema concerniente a la educación fue en febrero de 1962, a causa del contenido de los libros de texto.



Hoy las madres y padres de familia, especialistas de las mesas de trabajo, las personas e instituciones firmantes y las empresas sumadas que participan activamente en #niñezesencial defienden con argumentos y hechos la importancia del cuidado integral de la infancia y también dan cuenta -una vez más- que la participación ciudadana es también esencial.





El autor es director de Vía Educación, A.C.







direccion@viaeducacion.org