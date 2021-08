Encienden hospitales focos rojos

00 min 30 seg

Imelda Robles y Daniel Reyes

Hora de publicación: 00:00 hrs.

La tercera ola Covid sigue un paso adelante de las autoridades de salud y mantiene la ocupación hospitalaria en nivel de riesgo máximo.El Hospital San José frenó ayer temporalmente el ingreso de pacientes al reportar que están en su punto más crítico con 181 personas internadas por coronavirus, cuando la capacidad es para 160.Mientras que el Hospital General de Zona 6 del IMSS, en San Nicolás, tuvo que habilitar una nueva área para casos Covid ante el crecimiento acelerado de pacientes enfermos.Aunque la Secretaría de Salud del Estado anunció el lunes la reconversión de 328 camas más, para alcanzar mil 994 entre instituciones públicas y privadas, el reporte de pacientes internados de ayer indicaba un 84 por ciento de espacios ocupados.Según el informe diario, en Nuevo León había ayer mil 672 pacientes hospitalizados, la cifra más alta desde el 4 de febrero."Ha sido el momento más crítico desde el inicio de la pandemia", dijo el Rector de TecSalud, Guillermo Torre Amione, sobre el Hospital San José."Hoy no tenemos maniobra, el sistema no te permite movilizar pacientes porque no hay nadie más que tenga capacidad."Pacientes de 27 años intubados, pacientes de 35 años intubados, y ¿cuál es la característica particular?, pues tienen algunos de ellos obesidad muy importante y no han sido vacunados, pero sí estamos viendo bastante más jóvenes".Torre Amione indicó que volverán a recibir a pacientes hasta que se liberen espacios.La Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) reportaba ayer 10 hospitales Covid en Nuevo León con una ocupación del 100 por ciento y nueve más arriba de 70 por ciento, nivel que se considera como riesgo máximo.Ayer por la mañana circularon videos de la nueva área Covid en el Hospital General de Zona 6, y señalaron que supuestamente eso provocaría el cierre de otros servicios para dedicarse sólo a pacientes con coronavirus.Sin embargo, la delegación del Instituto en Nuevo León descartó esta versión, afirmando que sólo se añadió una zona más.El IMSS anunció el viernes que desde el inicio de la tercera ola, el 29 de junio, añadieron 263 camas a su red Covid, para un total de mil 169 espacios.