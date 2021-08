Engañan a mujeres con campaña anticáncer

Teresa Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El celular de Sonia no paró de sonar durante el fin de semana: sus amigas y contactos habían accedido a enviar fotos de su torso desnudo para una supuesta campaña contra el cáncer de mama.La cuenta de Facebook de la artista, vecina de San Pedro, fue hackeada: ella no mandó invitaciones, pero sí había recibido una, y envió fotos de ella desnuda."Una doctora amiga mía está coordinando una campaña vs el cáncer de mama. Es sólo enviar tus fotos sin bra y pagan 500 (dólares) por participar, es de parte de un hospital en Australia", dice el mensaje con el que inicia el fraude."Es súper confiable, a mí ya me pagaron. ¿Te gustaría participar?".Existen versiones de que el fraude data del 2017 y ha ocurrido en Ciudad de México, Guadalajara y Colima.Sonia interpuso el sábado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por robo de identidad y difamación, al igual que tres de sus amigas, una más denunció por acoso digital.Algunas afectadas entrevistadas por EL NORTE indican que al menos otras 20 mujeres han interpuesto denuncias. La mayoría son creadoras."Todos estamos muy expuestos a eso. Uno, te ofrecen dinero y dices ¿por qué no?. Dos, somos artistas y la percepción del cuerpo es más libre", dijo Sonia."También por empatía. Entiendes que es una campaña de una causa importante, te dicen que es cáncer de mama, (confías en) la privacidad y caes".Mónica, otra de las artistas estafadas, señala que ella confió en la invitación porque le enviaron el perfil de Facebook de la "doctora" que lidera la campaña, con quien tenía amigos en común.Tras mandar sus fotos por chat y un audio de voz para invitar a más personas a participar, ella recibió un enlace que la condujo a una página falsa para iniciar sesión en Facebook, donde introdujo su cuenta y contraseña.Así fue como los hackers accedieron a la cuenta de Mónica para enviar más invitaciones a sus contactos.Por Facebook, usuarias han alertado sobre el fraude para prevenir a sus contactos.- Usa las herramientas de seguridad que ofrecen las redes sociales, como la autenticación en dos pasos.- Si recibes una campaña sobre el cáncer de mama de parte de alguno de tus contactos, asegúrate que no hayan robado la información de su cuenta.- No accedas a enlaces dudosos que recibas por chat.- No ingreses a otras páginas con tus cuentas de redes o correos.- No compartas fotografías ni videos íntimos.- Utiliza un gestor de contraseñas como Google o Last Pass, y emplea las contraseñas sugeridas, que sean diferentes en cada una de tus redes.- Si fuiste víctima de robo de identidad, fraude o extorsión, puedes denunciar en www.fiscalianl.gob.mx.- Elegir la opción "videodenuncia" y sigue los pasos.Fuente: Policía Cibernética de Nuevo León