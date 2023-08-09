Abelardo García Páez y Nancy Carolina Manzano Aranda Crédito: César González
Abelardo García Páez y Nancy Carolina Manzano Aranda Crédito: César González
Abelardo García Páez y Nancy Carolina Manzano Aranda
Abelardo García Páez y Nancy Carolina Manzano Aranda
FAMILIA DE LA NOVIA Damián Manzano, Carlos Alberto Manzano, Anayancy Manzano, Blanca Aranda de Manzano, LOS NOVIOS, Carlos Manzano Romero, Karla Manzano y Eder Lozano
FAMILIA DEL NOVIO Humberto Sonora, SebastIán Martínez, Juanita García, LOS NOVIOS, Adrián Martínez, Ivonne García, ángela García y Edmundo García
Abelardo García Páez y Nancy Carolina Manzano Aranda
Rafael Ramírez y Alejandra Martínez
Martha García, Irene García y Gricelda García
Carmen Fernández de Bobadilla y Víctor Eduardo Bobadilla
Daniela Prieto y Francisco Picón
Gloria González, Elda Treviño y Ricardo Romero
Jenny Treviño, Luz Cárdenas, Elma Treviño y Javier López
María de Lourdes Romero y Omar Cázares
Víctor Romero y María de Lourdes Pardo de Romero
Myrna Puertos y Jocimar Díaz
Sandra Leal e Ileana Aranda
Carmen Cantú y Dinorah Parga
Antonio Cárdenas y Miriam Viera