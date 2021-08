Enorgullece a Martín Hernández trabajar con G. Iñárritu

03 min 00 seg

Froylan Escobar

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Llevan más de cuatro décadas de amistad, innumerables proyectos compartidos y el editor de sonido Martín Hernández aún sigue sorprendiéndose cada que trabaja con el cineasta Alejandro González Iñárritu Ejemplo de ello fue su reciente trabajo en, cinta que filmó el ganador del Óscar en las calles del Zócalo Capitalino en marzo, y que aborda una visión del productor sobre la modernidad política y social en México.Debido a un contrato de confidencialidad, Hernández no pudo dar detalles del proyecto; sin embargo, compartió cómo es trabajar con el reconocido cineasta."Son todas las combinaciones de emociones. Es un reto, un orgullo trabajar con él, es emocionante, es peligroso", afirmó Hernández en entrevista."Nunca te preparas, no hay manera de hacerlo, cuando piensas que estás preparado, en realidad no lo estás", contó, entre risas, al ser cuestionado sobre cómo se alistaba para colaborar con G. Iñárritu.Ambos se conocieron a los 19 años, fueron compañeros en la Universidad Iberoamericana. El sonidista incursionó en la radio gracias a la invitación de un amigo, quien, a su vez, indujo a Iñárritu, quien tiempo después asumió un cargo directivo; Hernández se desarrolló como locutor.Entre los dos existe una enorme confianza, según contó, a veces hasta podrían leerse la mente ya que se conocen muy bien, pero en otras ocasiones, pareciera que hablan diferentes idiomas.Gracias a su conexión y al esfuerzo, Martín fue dos veces nominado al Óscar en la categoría de Mejor Edición de Sonido por Birdman (2014) y El Renacido ( 2015), ambas de G. Iñárritu.Recientemente concluyó la remezcla de sonido de Amores Perros , como parte del 20 aniversario del filme.Paralelo a su trabajo en, título tentativo del proyecto, el sonidista se desarrolla como director de la división de Audio Post en Cinematic Media, en Argos Media Group, de Epigmenio Ibarra."Este lugar está abierto para la industria en general no sólo para las producciones de aquí, cualquiera puede rentar y colocar su producción; lo que nosotros les vamos a dar es el proceso y procedimiento para mejorar y optimizar ese resultado", dijo.Entre los proyectos supervisados de la productora se encuentran, de Diego Luna;, de Netflix;, de Luis Mandoki;, de Josephine Decker y, de Juan Carlos Rulfo."(Ésta última) Aborda la distancia que hay entre los enfermos dentro de la clínica Covid-19 de Tlatelolco y los familiares afuera. Es el punto de vista de los enfermeros que se convirtieron en el correo."Sí es un tema fuerte, pero no lo explota para que el público diga: 'Ay, qué tristes', sino que es como una manifestación de la resiliencia humana, del amor, de la gente, incluso todos los miles de personas que perdieron familiares", sostuvo.