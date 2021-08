Entra al mundo del arte

Laura Elena Tijerina

Fotogalería

Hora de publicación: 19:00 hrs.

Inspirada en sus propios sueños y en el arte mexicano, Inés Bárcena presentó su primera exposición independiente titulada "Incongruencias Congruentes".Conformada por 20 obras, en técnica de óleo y otras utilizando grana cochinilla; la muestra fue inaugurada en la Plaza XO, donde los asistentes fueron testigos del trabajo de la artista producido en alrededor de siete meses.Su imaginación y sueños la llevaron a ser la creadora de esta interesante exhibición."Todos mis trabajos están inspirados por mis sueños. Todos los sueños nacen de lo subconsciente de nuestras vidas, que es lo que rige la mayoría de nuestra percepción sin darnos cuenta. Las imágenes que percibimos a la hora de irnos a dormir nos conecta a un mundo simbólico de nuestras experiencias del pasado, presente y hasta del futuro colectivo. Esto me permite crear cuentos y fantasías que se relacionan con todos", expresó la hija de Guillermo Bárcena y Sofía Guajardo.Por otro lado, su gusto por el trabajo de artistas reconocidos, la inspiraron para tener los resultados de cada una de sus creaciones."Aparte de en mis propios sueños (para inspirarse), el surrealismo mexicano o arte mexicano en general como las obras de Julio Galán, Rodolfo Morales, María Izquierdo, Remedios Varo, Leonora Carrington, Francisco Toledo, Rodolfo Nieto, Rufino Tamayo, Julio Castellanos, para nombrar a pocos", compartió la hermana menor de Diego Bárcena.Pero eso no lo es todo, antes de realizar cada obra tiene su proceso, por lo que le dedicó tiempo a cada una de ellas, teniendo el arte japonés también como inspiración."Para todas (las obras), escribo un poema antes de comenzar de pintar. Me gusta mucho jugar con la técnica del claro obscuro y usar diferentes colores de fondo que les da cierta tonalidad a la obra.También me gusta aplicar cantidades voluminosas de óleo directo al lienzo y crear texturas específicas. La técnica alla prima (italiano para primer intento) es otra que uso", explicó la ex alumnas del American School Foundation of Monterrey.Sus trabajos fueron diseñados en medidas no muy grandes, por lo que no descarta en un futuro hacer obras más grandes en las que aplique sus conocimientos adquiridos en línea, lo que le ayudó a encontrar su estilo; y en un curso tomado en Oaxaca donde aprendió más sobre la grana cochinilla y la técnica del claro obscuro.Después de graduarse de preparatoria durante la pandemia por el Covid-19, decidió tomarse un año sabático y está por ingresar a la universidad de sus sueños, la Central Saint Martins, en Londres, para continuar con sus estudios en fine art.